‘सर, अब पक गया हूं…’ जब वर्ल्ड कप में मौका न मिलने पर रोहित शर्मा ने कोच को किया था फोन, अब जाकर खुला वो गहरा राज़

रोहित शर्मा (Photo - IANS)
Childhood Coach Dinesh Lad on Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट के 'हिटमैन' रोहित शर्मा फिलहाल हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से आईपीएल 2026 के कुछ मैचों से बाहर हैं। जहां एक तरफ उनकी फिटनेस को लेकर चिंता जताई जा रही है, वहीं उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने एक ऐसा किस्सा सुनाया है जो यह बताता है कि रोहित शर्मा हार मानने वालों में से नहीं हैं।
दिनेश लाड ने याद किया कि यह बात 2007 के पहले टी20 वर्ल्ड कप की है। युवा रोहित शर्मा टीम में तो थे, लेकिन उन्हें शुरुआती तीन मैचों में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। रोहित बेंच पर बैठकर थक चुके थे। उन्होंने निराश होकर अपने कोच को फोन किया और कहा, 'सर, मैं पक गया हूं, मुझे मैच खेलने का चांस ही नहीं मिल रहा।' लेकिन रोहित के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उन्होंने कोच से वादा किया, 'सर, आप देख लेना, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन मैं हंगामा कर दूंगा।' और हुआ भी बिल्कुल यही। जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौका मिला, तो उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़कर तहलका मचा दिया। मैच के बाद उन्होंने तुरंत कोच को फोन करके कहा, 'देखा सर, मैंने कहा था ना!'
आज रोहित 38 साल के हैं और अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। लेकिन कोच लाड कहते हैं कि उन्हें देखकर उम्र का पता ही नहीं चलता। उन्होंने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के सपने के लिए खुद को पूरी तरह बदल लिया है। कई किलो वजन कम किया है, फील्डिंग में चीते जैसी फुर्ती दिखाते हैं और विकेटों के बीच सिंगल को डबल में बदलने के लिए जी-जान लगा देते हैं।
अजित अगरकर और गौतम गंभीर भले ही 2027 वर्ल्ड कप पर खुलकर न बोल रहे हों, लेकिन रोहित का लक्ष्य साफ है। उन्होंने टेस्ट और टी20 से संन्यास सिर्फ इसलिए लिया ताकि वह वनडे वर्ल्ड कप की उस ट्रॉफी को उठा सकें जो 2023 में उनके हाथों से फिसल गई थी।
दिनेश लाड का मानना है कि रोहित और विराट कोहली जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, वे 100% अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे। रोहित आज भी उसी बिंदास अंदाज में पुल शॉट खेलते हैं और बड़े छक्के लगाते हैं। उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है, उनका असली जुनून तो वर्ल्ड चैंपियन बनना है।
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