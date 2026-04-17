‘सर, अब पक गया हूं…’ जब वर्ल्ड कप में मौका न मिलने पर रोहित शर्मा ने कोच को किया था फोन, अब जाकर खुला वो गहरा राज़

दिनेश लाड ने याद किया कि यह बात 2007 के पहले टी20 वर्ल्ड कप की है। युवा रोहित शर्मा टीम में तो थे, लेकिन उन्हें शुरुआती तीन मैचों में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। रोहित बेंच पर बैठकर थक चुके थे। उन्होंने निराश होकर अपने कोच को फोन किया और कहा, 'सर, मैं पक गया हूं, मुझे मैच खेलने का चांस ही नहीं मिल रहा।' लेकिन रोहित के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उन्होंने कोच से वादा किया, 'सर, आप देख लेना, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन मैं हंगामा कर दूंगा।' और हुआ भी बिल्कुल यही। जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौका मिला, तो उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़कर तहलका मचा दिया। मैच के बाद उन्होंने तुरंत कोच को फोन करके कहा, 'देखा सर, मैंने कहा था ना!'