ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में मिली हार से खुश नहीं हैं कोच गौतम गंभीर, यह बयान देते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली को लपेटा

गंभीर ने इंटरव्यू में किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया और सवाल में भी कोई विशेष जिक्र नहीं था। फिर भी उन्होंने स्पष्ट किया, "मैं हमेशा मानता हूं कि यह व्यक्तिगत प्रदर्शन का खेल नहीं है। मैं खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन से खुश हूं और रहूंगा, लेकिन अगर वनडे सीरीज हार जाते हैं, तो यही सबसे बड़ी सच्चाई है। कोच के तौर पर मैं हार का जश्न कभी नहीं मना सकता।" उन्होंने आगे कहा कि खिलाड़ी के रूप में वह व्यक्तिगत सफलताओं की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन कोच की जिम्मेदारी है कि टीम और देश कभी हार को उत्सव न बनाएं।