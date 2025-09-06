CPL 2025: एंड्रीस गौस ने 85* रन की धमाकेदार पारी खेल फाल्कन्स को दिलाई चौथी जीत, रॉयल्स को अब भी खाता खुलने का इंतजार

CPL 2025 Highlights: एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने शनिवार को कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) का 22वां मैच अपने नाम किया। इस टीम ने बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ चार विकेट से जीत दर्ज की। ये फाल्‍कन्‍स की टूर्नामेंट में चौथी जीत है, जबकि रॉयल्‍स अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है। रॉयल्‍स के लिए ब्रैंडन किंग ने 65 गेंदों पर 7 छक्‍के और 6 चौके की मदद से नाबाद 98 रन की पारी खेलते हुए स्‍कोर को 187 रन तक पहुंचाया। इसके जवाब में फाल्‍कन्‍स ने एंड्रीस गौस की 53 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्‍कों की मदद से नाबाद 85 रनों की तूफानी की बदौलत आखिरी गेंद पर शानदार जीत दर्ज की।