Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

CPL 2025: शाई होप की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वॉरियर्स ने 4 विकेट से जीता मुकाबला, खाता खोलने को तरसी बारबाडोस रॉयल्स

इस जीत के बाद गुयाना अमेजन वॉरियर्स प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। टीम ने पांच में से तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं, 5 में से चार मैच गंवाने के बाद बारबाडोस रॉयल्स सबसे निचले स्थान पर है। टीम का एक मुकाबला बेनतीजा रहा था।

भारत

Siddharth Rai

Sep 05, 2025

गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने बारबाडोस रॉयल्स को चार विकेट से हराया (Photo: X/amznwarriors)

Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors, CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 का 21वां मुक़ाबला गुयाना अमेजन वॉरियर्स (GAW) और बारबाडोस रॉयल्स (BR) के बीच खेला गया। ब्रिजटाउन के केंसिंग्टन ओवल में खेले गए इस मैच में गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने बारबाडोस रॉयल्स को चार विकेट से हरा दिया। टीम की जीत में स्टार बल्लेबाज शाई होप ने अहम भूमिका निभाई।

इस जीत के बाद गुयाना अमेजन वॉरियर्स प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। टीम ने पांच में से तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं, 5 में से चार मैच गंवाने के बाद बारबाडोस रॉयल्स सबसे निचले स्थान पर है। टीम का एक मुकाबला बेनतीजा रहा था।

केनिंग्टन ओवल में खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी रॉयल्स ने छह विकेट खोकर 165 रन बनाए। क्विंटन डी कॉक और ब्रैंडन किंग की सलामी जोड़ी ने 3.3 ओवरों में 26 रन की साझेदारी की। क्विंटन महज दो रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि किंग ने 27 गेंदों में 39 रन की पारी खेली।

यह टीम 69 के स्कोर तक अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी। यहां से वैन डेर डूसन ने कप्तान रोवमैन पॉवेल के साथ छठे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्थिति तक ला दिया। डूसन 37 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पॉवेल ने 28 गेंदों में छह छक्कों की मदद से नाबाद 50 रन बनाए। विपक्षी खेमे से गुडाकेश मोती ने चार ओवरों में महज 16 रन देकर सर्वाधिक दो शिकार किए।

इसके जवाब में वॉरियर्स ने दो गेंदें शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम 30 रन तक अपने चार बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से शाई होप ने ड्वेन प्रिटोरियस के साथ पांचवें विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाल लिया। प्रिटोरियस 34 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में चार छक्के और दो चौके शामिल थे। इसके बाद शाई होप ने 49 गेंदों में 62 रन की नाबाद पारी खेलते हुए मुकाबला टीम के नाम किया। रॉयल्स की ओर से ईथन बॉश ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि रेमन सिमंड्स ने दो शिकार किए।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Sept 2025 11:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / CPL 2025: शाई होप की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वॉरियर्स ने 4 विकेट से जीता मुकाबला, खाता खोलने को तरसी बारबाडोस रॉयल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट