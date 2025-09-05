CPL 2025: शाई होप की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वॉरियर्स ने 4 विकेट से जीता मुकाबला, खाता खोलने को तरसी बारबाडोस रॉयल्स

इसके जवाब में वॉरियर्स ने दो गेंदें शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम 30 रन तक अपने चार बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से शाई होप ने ड्वेन प्रिटोरियस के साथ पांचवें विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाल लिया। प्रिटोरियस 34 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में चार छक्के और दो चौके शामिल थे। इसके बाद शाई होप ने 49 गेंदों में 62 रन की नाबाद पारी खेलते हुए मुकाबला टीम के नाम किया। रॉयल्स की ओर से ईथन बॉश ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि रेमन सिमंड्स ने दो शिकार किए।