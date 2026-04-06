रनआउट को लेकर मचा बवाल, दर्शक ने मार दिया 2 अंपायर्स को चाकू, एक की मौत, जानें पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक आरोपी 26 साल के कांता किशोर ने बाद में अंपायरों को मामला सुलझाने के लिए अलग जगह बुलाया। मैच खत्म होने के बाद अजित बाबू, चिरंजीवी और कुछ दोस्त वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद फिर से बहस होने लगी। इसी दौरान किशोर ने अचानक चाकू निकाला और दोनों अंपायरों पर हमला कर दिया। किशोर ने अजित बाबू के सीने में चाकू मारा, जिससे वो वहीं गिर गए। जान बचाकर भाग रहे चिरंजीवी को भी चोटें आईं और खून बहने लगा। इस दौरान किशोर ने एक और आदमी पर हमला किया, जो बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहा था।