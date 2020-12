सबसे तेजी फिफ्टी और 50 वनडे विकेट लेने वाले अगरकर को ICC और BCCI ने किया सलाम, जानिए क्या लिखा

नई दिल्ली। टीम इंडिया (Team India) के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) शुक्रवार को पूरे 43 साल के हो गए हैं। सोशल मीडिया उनके साथी खिलाड़ी और फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। अगरकर का भारतीय क्रिकेट टीम में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक समय वह टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी की धुरी हुआ करते थे।

349 international wickets 👍 2007 World T20-winner 🏆 Fastest Indian (Men's) to 50 ODI wickets 👌 Fastest Indian (Men's) to score an ODI fifty 💪 Here's wishing @imAagarkar a very happy birthday. 🎂👏 #TeamIndia pic.twitter.com/FODno9Zs9P

अगरकर के जन्मदिवस पर बीसीसीआई (BCCI) ने भी उनकी (Ajit Agarkar) उपलब्धियों को याद करते हुए उन्हें सलाम करते हुए लिखा,'349 इंटरनेशल विकेट, 2007 की टी-20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी, सबसे तेज 50 विकेट हासिल करने वाले भारतीय पुरुष क्रिकेटर। वनडे में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले भारतीय पुरुष खिलाड़ी। आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारकबाद।'

