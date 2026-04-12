CSK vs DC: लगातार दूसरी हार के बाद अपने इन प्लेयर्स पर बरसे कप्तान अक्षर पटेल, बताया हार का जिम्मेदार

CSK vs DC Match Highlights: दिल्ली कैपिटल्स को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 23 रन से हार के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने अपने फील्डर्स पर हार का ठीकरा फोड़ा। ही मैच का सबसे बड़ा फर्क साबित हुई। अगर हमने फील्डिंग में एक-दो कैच नहीं छोड़े होते, तो नतीजा अलग हो सकता था। इस मैच में सीएसके ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए संजू सैमसन के शतक के दम पर 212 रन बनाए। इसके जवाब में डीसी 189 रन पर सिमट गई।