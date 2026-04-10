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CSK vs DC Pitch report: स्पिनर मचाएंगे गदर, या जमकर लगेंगे चौके-छक्के? पढ़ें चेन्नई की पिच का हाल

टीम के प्रदर्शन से यह साफ ज़ाहिर होता है कि उसे अपने दिग्गज खिलाड़ी एम.एस. धोनी की कमी कितनी खल रही है। धोनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव से उबर रहे थे, जिसके चलते वे शुरुआती दो हफ़्तों तक मैदान से बाहर रहे। अच्छी खबर यह है कि वे तेज़ी से ठीक हो रहे हैं और अगले मुकाबले में उनकी वापसी की पूरी संभावना है।

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भारत

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Siddharth Rai

Apr 10, 2026

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Pitch Report: पांच बार की विजेता और इस समय लड़खड़ा रही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए अब तक का सफर काफ़ी कड़वा रहा है। लगातार तीन हार झेलने के बाद, घरेलू मैदान पर खेल रही यह पसंदीदा टीम शनिवार रात यहाँ के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में एक अहम आईपीएल मुकाबले में आत्मविश्वास से भरी दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना करते हुए अपनी किस्मत पलटने की उम्मीद करेगी।

टीम के प्रदर्शन से यह साफ ज़ाहिर होता है कि उसे अपने दिग्गज खिलाड़ी एम.एस. धोनी की कमी कितनी खल रही है। धोनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव से उबर रहे थे, जिसके चलते वे शुरुआती दो हफ़्तों तक मैदान से बाहर रहे। अच्छी खबर यह है कि वे तेज़ी से ठीक हो रहे हैं और अगले मुकाबले में उनकी वापसी की पूरी संभावना है।

चोट से उबर चुके बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस की संभावित वापसी इस अहम मुकाबले में टीम के मध्यक्रम को मजबूती देगी। इस मैच में जीत 'येलो ब्रिगेड' की किस्मत को फिर से चमका सकती है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में महज एक रन से मिली दिल तोड़ने वाली हार के बाद वापसी करने को बेताब होगी।

इस सीज़न के अपने चौथे मैच में पहली जीत की तलाश में जुटी सीएसके अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर खिसक गई है, और अब तक जीत का स्वाद नहीं चखने वाली एकमात्र टीम बनी हुई है। वहीं, तीन मैचों में दो जीत के साथ चौथे स्थान पर काबिज़ दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) अपने पिछले मैच में जीटी के खिलाफ मिली एक रन की हार को भुलाकर अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

तीन हार झेल चुकी सीएसके का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल नहीं रहा है। उसे एक मुश्किल पिच पर राजस्थान रॉयल्स के हाथों करारी शिकस्त मिली; घरेलू मैदान पर एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले में 200 से ज़्यादा रन बनाने के बावजूद पंजाब किंग्स ने उसे पांच विकेट से हरा दिया; और बेंगलुरु में मौजूदा चैंपियन आरसीबी ने उसे 43 रनों के बड़े अंतर से मात दी।

टीम का शीर्ष क्रम लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहा है, पावरप्ले के दौरान एक साथ कई विकेट गिरते रहे हैं (जिसमें युवा आयुष म्हात्रे एकमात्र अपवाद रहे हैं), और मध्यक्रम भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आया है। ये सभी बातें चिंता का सबब हैं और सीएसके को इस समस्या का समाधान तुरंत निकालना होगा।

ओपनर संजू सैमसन, टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद, अब अपनी पुरानी लय हासिल करने के लिए बेताब हैं, जबकि कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन अब तक काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी फ़ॉर्म वापस पाने की जरूरत के अलावा, म्हात्रे अपनी अच्छी लय को जारी रखने के लिए उत्सुक होंगे और सरफराज ख़ान को भी अपने शानदार अंदाज़ से कमाल दिखाना चाहिए। दक्षिण अफ़्रीकी खिलाड़ी ब्रेविस की वापसी से बल्लेबाज़ी क्रम में और गहराई आएगी; वहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को बड़े स्कोर बनाने होंगे, जबकि इस बेहद अहम मुकाबले में स्पिनर नूर अहमद से भी बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है।

गेंदबाज़ी के मोर्चे पर भी लगभग सभी गेंदबाज़ों ने काफ़ी रन लुटाए, खासकर आरसीबी के ख़िलाफ़, जिसने 250 रन बनाए थे; इस दौरान मैट हेनरी, अंशुल कंबोज और खलील अहमद का प्रदर्शन भी काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने अपनी गेंदबाज़ी में विविधता का इस्तेमाल नहीं किया और इसके बजाय बल्लेबाज़ों की ताकत के हिसाब से गेंदबाज़ी की, जिससे बल्लेबाज़ों को खुलकर खेलने का मौक़ा मिल गया। बल्लेबाज़ों को चकमा देने के लिए धीमी गेंदों (स्लोअर वन्स) का इस्तेमाल काफ़ी असरदार साबित हो रहा है, इसलिए सीएसके के गेंदबाज़ों को रनों के प्रवाह को रोकने के लिए अपनी गति और धीमी गेंदों का सही तालमेल बिठाना होगा।

डीसी जैसी टीम के ख़िलाफ़ उनकी सफलता के लिए यह एक अहम पहलू साबित होगा, क्योंकि डीसी ने अपने तीनों ही मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके पास एक मजबूत शीर्ष क्रम है, जिसमें पथुम निसांका और फ़ॉर्म में चल रहे अनुभवी खिलाड़ी के.एल. राहुल शामिल हैं; वहीं नीतीश राणा (जो एक 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर आए थे), समीर रिजवी, डेविड मिलर, अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स मिलकर उनकी टीम को एक बेहद मजबूत और संतुलित टीम बनाते हैं। गेंदबाज़ी में भी काफ़ी गहराई और अनुभव मौजूद है, जिसमें तेज गेंदबाज़ों की अहम भूमिका है।

इन तेज गेंदबाज़ों में मुकेश कुमार शामिल हैं, जो गेंद को स्विंग कराने और डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाज़ी में सूक्ष्म बदलाव करके अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं; वहीं अनुभवी गेंदबाज़ लुंगी एनगिडी भी टीम का हिस्सा हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज़ टी. नटराजन की मौजूदगी से गेंदबाज़ी आक्रमण को और भी ज़्यादा स्थिरता मिलती है, जो अपनी सटीक यॉर्कर गेंदों के लिए मशहूर हैं; वहीं स्पिन गेंदबाज़ी की कमान अक्षर और कुलदीप यादव जैसे भरोसेमंद खिलाड़ियों के हाथों में है।

बढ़ते तापमान और ओस (ड्यू फ़ैक्टर) की समस्या न होने के चलते, दोनों टीमों के बीच एक ज़ोरदार मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है; क्योंकि सीएसके और डीसी, दोनों ही टीमें पिछले मैचों में अलग-अलग तरह की हार का सामना करने के बाद, एक बार फिर जीत की राह पर लौटने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं।

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Published on:

10 Apr 2026 03:45 pm

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