CSK vs DC Pitch report: स्पिनर मचाएंगे गदर, या जमकर लगेंगे चौके-छक्के? पढ़ें चेन्नई की पिच का हाल

ओपनर संजू सैमसन, टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद, अब अपनी पुरानी लय हासिल करने के लिए बेताब हैं, जबकि कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन अब तक काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी फ़ॉर्म वापस पाने की जरूरत के अलावा, म्हात्रे अपनी अच्छी लय को जारी रखने के लिए उत्सुक होंगे और सरफराज ख़ान को भी अपने शानदार अंदाज़ से कमाल दिखाना चाहिए। दक्षिण अफ़्रीकी खिलाड़ी ब्रेविस की वापसी से बल्लेबाज़ी क्रम में और गहराई आएगी; वहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को बड़े स्कोर बनाने होंगे, जबकि इस बेहद अहम मुकाबले में स्पिनर नूर अहमद से भी बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है।