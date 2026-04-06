‘मैदान पर आजाद नहीं हैं CSK के खिलाड़ी’ चेन्नई की लगातार तीसरी हार के बाद अश्विन ने उठाए सवाल

CSK और RCB के पूर्व खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस ने इस मुश्किल वक्त में कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का समर्थन किया है। उन्होंने युवा आयुष म्हात्रे की भी तारीफ की। फाफ ने संजू सैमसन का उदाहरण देते हुए कहा, 'संजू एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उन्होंने टी20 विश्व कप में आलोचकों को चुप कराया था। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वर्ल्ड कप में रन बनाए और आईपीएल में बार-बार फेल हो जाए। आपको उन पर भरोसा करना होगा।' वहीं गायकवाड़ की कप्तानी पर फाफ ने कहा, 'एक युवा कप्तान के लिए लगातार हार झेलना आसान नहीं होता। लेकिन यही दबाव उन्हें एक बेहतर लीडर बनाएगा। उनके पास एमएस धोनी (MS Dhoni) जैसे दिग्गज का साथ है, जो जल्द ही टीम में वापसी करेंगे।'