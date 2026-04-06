‘मैदान पर आजाद नहीं हैं CSK के खिलाड़ी’ चेन्नई की लगातार तीसरी हार के बाद अश्विन ने उठाए सवाल

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और रविचंद्रन अश्विन (Photo - IANS)
R. Ashwin on CSK loss: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए IPL 2026 की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही है। लगातार तीन हार के बाद अब टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे (10वें स्थान) पर खिसक गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हाथों मिली 43 रनों की करारी शिकस्त ने न केवल फैंस को निराश किया है, बल्कि टीम की रणनीतियों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने CSK के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि टीम के मैनेजमेंट को अब ड्रेसिंग रूम में मौजूद हताश और दुखी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने पर काम करना होगा। अश्विन ने जियोस्टार से बात करते हुए कहा, 'मुझे यकीन है कि टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल इस समय बहुत भारी होगा। इतनी युवा टीम के साथ आगे बढ़ने का बस एक ही रास्ता है और वह है ऊपर की तरफ। लेकिन ऊपर जाने के लिए एक मजबूत कार्यशैली और अच्छी टीम बॉन्डिंग की जरूरत है। RCB से मिली इस हार के बाद चेन्नई के खेमे में गहरी निराशा होगी।'
अश्विन का मानना है कि CSK की विरासत इतनी बड़ी है कि नए और अनुभवी खिलाड़ियों पर उसे आगे बढ़ाने का भारी बोझ है। उन्होंने कहा कि जिस उम्र में खिलाड़ियों को मैदान पर उतरकर क्रिकेट का आनंद लेना चाहिए, वहां उन पर फ्रेंचाइजी की साख बचाने का दबाव डाला जा रहा है, जो प्रदर्शन पर असर डाल रहा है।
अश्विन अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने CSK की गेंदबाजी रणनीति की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि टीम अपने गेंदबाजों की ताकत पर भरोसा करने के बजाय, उन्हें जबरदस्ती 'वाइड यॉर्कर' डालने के लिए मजबूर कर रही है, जो कि सही नहीं है।
CSK और RCB के पूर्व खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस ने इस मुश्किल वक्त में कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का समर्थन किया है। उन्होंने युवा आयुष म्हात्रे की भी तारीफ की। फाफ ने संजू सैमसन का उदाहरण देते हुए कहा, 'संजू एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उन्होंने टी20 विश्व कप में आलोचकों को चुप कराया था। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वर्ल्ड कप में रन बनाए और आईपीएल में बार-बार फेल हो जाए। आपको उन पर भरोसा करना होगा।' वहीं गायकवाड़ की कप्तानी पर फाफ ने कहा, 'एक युवा कप्तान के लिए लगातार हार झेलना आसान नहीं होता। लेकिन यही दबाव उन्हें एक बेहतर लीडर बनाएगा। उनके पास एमएस धोनी (MS Dhoni) जैसे दिग्गज का साथ है, जो जल्द ही टीम में वापसी करेंगे।'
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला CSK पर भारी पड़ा। RCB के टिम डेविड ने सिर्फ 25 गेंदों में 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर स्कोर को 250/3 तक पहुंचा दिया। इतने विशाल लक्ष्य के दबाव में चेन्नई की बल्लेबाजी बिखर गई।
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