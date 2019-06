CWC 2019 WI vs IND: विवादों में घिरा रोहित शर्मा का विकेट, सोशल मीडिया पर थर्ड अंपायर की लगी क्लास

मैनचेस्टर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( ICC Cricket World Cup 2019 ) में भी खराब अंपायरिंग का नमूना देखने को मिल गया है, जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। हैरानी वाली बात ये है कि विश्व कप में खराब अंपायरिंग का ये नमूना मैदानी अंपायरों ने नहीं बल्कि थर्ड अंपायर ने दिखाया है और इसका शिकार टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा हुए हैं। सभी आधुनिक सुविधाओं के बावजूद भी थर्ड अंपायर के फैसले पर सवाल उठना वाकई हैरान करने वाला है।

World Cup 2019 में भारत की एक और बड़ी जीत, वेस्टइंडीज को 125 रन से दी मात

रोहित शर्मा के विकेट पर क्यों खड़ा हुआ विवाद?

दरअसल, भारत और वेस्टइंडीज के मुकाबले में रोहित शर्मा का विकेट विवादों में घिर गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की पारी का आगाज रोहित शर्मा और केएल राहुल ने किया। सधी हुई शुरुआत करने वाले रोहित शर्मा छठें ओवर की आखिरी गेंद पर बीट हो गए थे। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, जिसे मैदानी अंपायर ने नकार दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज ने रिव्यू ले लिया और थर्ड अंपायर ने रोहित शर्मा (18) को आउट दे दिया, जबकि रीप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद पैड और बल्ले के पास से एक साथ गुजरी थी। अल्ट्रा एज में दिख रहा था कि उस समय गेंद पैड और बल्ले से एकसाथ टकराई। ऐसी स्थिति में जो फैसला दिया जाता है वो बल्लेबाज के पक्ष में होता है, लेकिन अंपायर ने रोहित शर्मा को आउट करार दे दिया।

सोशल मीडिया पर अंपायर के फैसले के खिलाफ गुस्सा

रोहित शर्मा को गलत आउट दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्रिकेट फैंस डीआरएस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्रिकेट फैंस ही नहीं बल्कि थर्ड अंपायर के फैसले पर तो कई पूर्व क्रिकेटरों में भी नाराजगी जाहिर की है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर आधुनिक सुविधाओं के बाद भी अंपायर से गलत फैसले होंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ही।

TEAM INDIA ने नहीं अपनाया 'भगवा' रंग, ICC के इस नियम के तहत बदली जर्सी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने रोहित शर्मा के विकेट को लेकर ट्वीट किया है, ''क्या रोहित शर्मा को आउट देने के लिए थर्ड अंपायर के पास पर्याप्त निष्कर्ष मौजूद था। मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह आश्वस्त थे। मैदान पर मौजूद अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था, इसलिए उसे सॉफ्ट सिग्नल माना जाना चाहिए था।'

रोहित के विकेट को लेकर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ऐसे रिएक्शन

Was there enough conclusive evidence to give Rohit caught-behind? I’m not so sure....but that’s strictly my opinion. Umpire giving it Not-Out is the equivalent of a soft-signal in this case.... #CWC19 #IndvWI — Aakash Chopra (@cricketaakash) June 27, 2019

Poor decision by third umpire pls take a action against them it was clearly not out bad day for @ImRo45 💔💔💔 #RohitSharma #IndvsWI pic.twitter.com/XsnxeU9fIx — ADDICTED to HITMAN (@ROHITIANPLANET) June 27, 2019