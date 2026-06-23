IRE vs IND: आयरलैंड के खिलाफ कौन करेगा ओपनिंग? वैभव सूर्यवंशी सहित टीम में शामिल हैं 4 सलामी बल्लेबाज

आयरलैंड दौरे पर खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में 4 ओपनर्स को जगह दी गई है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी सलामी बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के साथ गए हैं। इससे पहले भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्डकप 2026 में हिस्सा लिया था, जहां वैभव सूर्यवंशी को छोड़कर तीनों बल्लेबाज खेले थे और तीनों ने अलग अलग मैच में ओपनिंग की थी। उस टूर्नामेंट में अभिषेक-संजू की जोड़ी भी ओपनिंग करने उतरी और अभिषेक-ईशान की थी। यही नहीं एक मैच में ईशान और संजू ने भी ओपनिंग की।