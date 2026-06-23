ENG vs IND T20 Squad: 16 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाले जेम्स कोल्स को मिली इंग्लैंड की टीम में जगह, जानें कैसा रहा है प्रदर्शन

ENG vs IND T20 Squad: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 17 खिलाड़ियों के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। इस टीम में जेम्स कोल्स को मौका मिला है, जिन्होंने 16 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। 22 साल के इस खिलाड़ी ने अब तक इंग्लैंड अंडर-19, इंग्लैंड लायंस और ससेक्स की टीम का प्रतिनिधित्व किया है।