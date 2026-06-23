Vaibhav Suryavanshi: सपना पूरा होने पर वैभव सूर्यवंशी हुए भावुक, कहा- शब्द नहीं हैं मेरे पास कि समझां पाऊं

इससे पहले बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें सूर्यवंशी अपने डेब्यू को लेकर अपनी भावनाओं के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान वह भावुक होकर यह भी बताते हैं कि इस पल को बयान करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं।बीसीसीआई ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सूर्यवंशी कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए उन्होंने पहले दिन से मेहनत की थी, आज वह सपना पूरा हो गया है। सूर्यवंशी ने बताया कि इस वक्त वह कैसा महसूस कर रहे हैं, इसे बयां करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं।