भारत-बांग्लादेश 2nd T20: मैच से पहले आई बुरी खबर, चक्रवात 'महा' करा सकता है मैच रद्द

राजकोट। भारत और बांग्लादेश के बीच राजकोट में होने वाले दूसरे टी20 मैच पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। दरअसल, सोमवार को मौसम विभाग ने चक्रवात 'महा' को लेकर गुजरात और महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक, 6 और 7 नवंबर को गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और तूफान की संभावना है। ऐसे में राजकोट में होने वाले टी20 मैच के होने को लेकर सस्पेंस खड़ा हो गया है।

ESCS MAHA centered near 18.3°N/64.6°E. about 670km WSW of Veraval(Gujarat) at 0830IST of 4th november. pic.twitter.com/q9HjLTU1Vz