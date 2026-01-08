यह किसी चमत्कार से कम नहीं… डेमियन मार्टिन के कोमा से बाहर आने पर गिलक्रिस्ट और मार्क वॉ ने जाहिर की खुशी

Damien Martyn discharged from hospital: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेमियन मार्टिन को गंभीर बीमारी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हाल ही में उन्हें मेनिन्जाइटिस के कारण भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत को लेकर चिंता बनी हुई थी। कुछ दिनों तक आईसीयू में निगरानी के बाद उनकी स्थिति में लगातार सुधार देखा गया। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट जगत के दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट ने उनकी सेहत को लेकर अपडेट दी। हालांकि वह अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं, उनकी रिकवरी जारी रहेगी। उनकी इसी सुधरती हुई हालत पर पूर्व खिलाड़ी मार्क वॉ ने इसे चमत्कार बताया।