क्रिकेट

यह किसी चमत्कार से कम नहीं… डेमियन मार्टिन के कोमा से बाहर आने पर गिलक्रिस्ट और मार्क वॉ ने जाहिर की खुशी

डेमियन मार्टिन मेनिन्जाइटिस से उबरने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। एडम गिलक्रिस्ट और मार्क वॉ ने उनकी सेहत में सुधार को लेकर जानकारी दी है, हालांकि पूरी तरह रिकवर होने में अभी समय लग सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 08, 2026

Damien Martyn

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन (फोटो- Cricbuzz)

Damien Martyn discharged from hospital: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेमियन मार्टिन को गंभीर बीमारी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हाल ही में उन्हें मेनिन्जाइटिस के कारण भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत को लेकर चिंता बनी हुई थी। कुछ दिनों तक आईसीयू में निगरानी के बाद उनकी स्थिति में लगातार सुधार देखा गया। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट जगत के दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट ने उनकी सेहत को लेकर अपडेट दी। हालांकि वह अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं, उनकी रिकवरी जारी रहेगी। उनकी इसी सुधरती हुई हालत पर पूर्व खिलाड़ी मार्क वॉ ने इसे चमत्कार बताया।

गिलक्रिस्ट ने दी जानकारी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने लाइव प्रसारण के दौरान डेमियन मार्टिन की सेहत को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मार्टिन अस्पताल से घर लौट चुके हैं । यह उनके करीबियों के लिए राहत की खबर है। गिलक्रिस्ट के अनुसार बीमारी गंभीर थी, लेकिन समय पर मेडिकल सहायता मिलने से स्थिति संभल गई। उन्होंने यह भी कहा कि मार्टिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और रिकवरी का प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा। गिलक्रिस्ट ने मेडिकल स्टाफ और इलाज की सराहना की, जिससे संक्रमण को शुरुआती स्तर पर ही काबू में किया जा सका।

मार्क वॉ ने बताया इसे चमत्कार

इस लाइव प्रसारण के दौरान पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क वॉ भी मौजूद थे। उन्होंने भी डेमियन मार्टिन की सेहत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सुधार को चमत्कार बताते हुए कहा कि कुछ समय पहले स्थिति काफी चिंताजनक थी। वॉ के मुताबिक, आईसीयू में रहने के दौरान मार्टिन की हालत नाजुक नजर आ रही थी, लेकिन अब हालात में बड़ा बदलाव आया है। यह सुधार उनके दोस्तों और परिवार के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

दो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं मार्टिन

डेमियन मार्टिन 1999 और 2003 में वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा थे। भारत के खिलाफ 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने 88 रन की नाबाद पारी खेली थी। यह पारी उन्होंने एक उंगली टूटी होने के बावजूद खेली और मैदान पर डटे रहे। इस दौरान शतक लगाने वाले रिकी पोंटिंग के साथ उन्होंने नाबाद 234 रन जोड़े थे। मार्टिन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उनकी औसत 46.37 की रही। 208 वनडे मैचों में वह 40.8 की औसत से रन बनाए।

R Ashwin on Vaibhav Suryavanshi

