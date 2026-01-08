यह सब क्या है भाई… वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी आंकड़े देख हैरान अश्विन, आगामी करियर को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी नित नए रिकॉर्ड बनाकर क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। उन्‍होंने घरेलू ही नहीं, बल्कि विदेशों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर खुद को साबित किया है। पिछले आईपीएल सीजन से अपनी पहचान बनाने के बाद सूर्यवंशी लगातार बड़ी-बड़ी पारियां खेल रहे हैं। उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट में भी बल्लेबाजों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अब साउथ अफ्रीका में अलग-अलग परिस्थितियों में हर बार उन्‍होंने विस्फोटक पारियां खेली हैं। वह क्रीज पर उतरते ही आसानी से लंबे-लंबे छक्के लगाते हैं। वैभव के बल्‍लेबाजी आंकड़े देख पूर्व दिग्‍गज स्पिनर आर अश्विन भी हैरान हैं। अश्विन ने अगले अंडर-19 विश्व कप और आईपीएल 2026 को लेकर सूर्यवंशी के लिए बड़ी भविष्‍यवाणी की है।