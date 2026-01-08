8 जनवरी 2026,

गुरुवार

क्रिकेट

यह सब क्या है भाई… वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी आंकड़े देख हैरान अश्विन, आगामी करियर को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी

R Ashwin on Vaibhav Suryavanshi: पूर्व भारतीय दिग्‍गज स्पिनर आर अश्विन 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का असाधारण प्रदर्शन देख हैरान हैं। उन्‍होंने दावा किया कि वैभव के अगले चार महीने रोमांचक होने वाले हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 08, 2026

R Ashwin on Vaibhav Suryavanshi

भारतीय युवा बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी शतक लगाने के बाद बल्‍ला उठाते हुए। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी नित नए रिकॉर्ड बनाकर क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। उन्‍होंने घरेलू ही नहीं, बल्कि विदेशों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर खुद को साबित किया है। पिछले आईपीएल सीजन से अपनी पहचान बनाने के बाद सूर्यवंशी लगातार बड़ी-बड़ी पारियां खेल रहे हैं। उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट में भी बल्लेबाजों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अब साउथ अफ्रीका में अलग-अलग परिस्थितियों में हर बार उन्‍होंने विस्फोटक पारियां खेली हैं। वह क्रीज पर उतरते ही आसानी से लंबे-लंबे छक्के लगाते हैं। वैभव के बल्‍लेबाजी आंकड़े देख पूर्व दिग्‍गज स्पिनर आर अश्विन भी हैरान हैं। अश्विन ने अगले अंडर-19 विश्व कप और आईपीएल 2026 को लेकर सूर्यवंशी के लिए बड़ी भविष्‍यवाणी की है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 63 गेंदों पर शतक

वैभव सूर्यवंशी ने बतौरा अंडर-19 कप्तान अपने पहले असाइनमेंट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे सीरीज 3-0 से जीती है। उन्‍होंने तीसरे यूथ वनडे में महज 63 गेंदों पर शानदार शतक जड़ा। इस धमाकेदार ओपनर ने एक बार फिर पूरे मैदान में अपने साहसी शॉट्स से प्रोटियाज गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर दिया। उन्‍होंने अपनी 127 रनों की पारी में 10 छक्के और 9 चौके लगाए।

सोशल मीडिया पर की वैभव की तारीफ

भारतीय पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्‍यम से सूर्यवंशी के बारे में बढ़ती उत्सुकता को जाहिर किया है। 14 साल के इस खिलाड़ी के घरेलू और अंडर-19 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए अश्विन ने उनके प्रदर्शन की निरंतरता और प्रभाव की ओर इशारा किया। उन्‍होंने जोर दिया कि इस युवा खिलाड़ी का हालिया प्रदर्शन बहुत ही असाधारण रहा है।

'वैभव के अगले चार महीने रोमांचक होने वाले हैं'

अश्विन ने एक्‍स पोस्‍ट में लिखा, '171(95), 50(26), 190(84), 68(24), 108*(61), 46(25) और अब 127(74)। ये पिछले 30 दिनों में घरेलू और U19 क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी के कुछ स्कोर हैं। एन्ना थम्बी, इन्दा अडी पोधुमा, इल्ला इन्नुम कोंजम वेनुमा? इसका अर्थ है यह सब क्या है भाई? क्या यह सैंपल काफी है या तुम और आगे बढ़ोगे?

उन्‍होंने आगे लिखा कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में जो कर रहा है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। U19 वर्ल्ड कप आने वाला है, जहां उससे शोस्टॉपर बनने की उम्मीद है और उसके तुरंत बाद आईपीएल में ओपनर के तौर पर अपने पहले पूरे सीजन के लिए संजू के बड़े जूते पहनने हैं। वैभव के अगले चार महीने रोमांचक होने वाले हैं, जो हमें उसके स्वभाव, भूख और चरित्र के बारे में सब कुछ बताएंगे।

