दानिश कनेरिया ने युवी और भज्जी से की अपील, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के बारे में भी कुछ सोच लो

लाहौर। हाल ही में टीम इंडिया के दो पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन का सपोर्ट करके एक विवाद को जन्म दे दिया था। हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने अफरीदी की फाउंडेशन के लिए लोगों से मदद की अपील की थी, जिसके बाद हिंदुस्तान में दोनों खिलाड़ियों की आलोचना होनी शुरू हो गई, लेकिन युवी और भज्जी ने अपना बयान वापस नहीं लिया।

पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों की आवाज भी उठाओ- दानिश कनेरिया

इस बीच पाकिस्तान के ही पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने युवी और भज्जी को करारा जवाब दिया है। दरअसल, दानिश कनेरिया ने युवराज और हरभजन सिंह से एक वीडियो बनाने की अपील की है, जिसमें कनेरिया ने युवी और भज्जी से पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाने की बात कही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से बीच में ऐसी खबरें आई थीं कि कोरोना वायरस के कारण पाकिस्तान में भी हालात काफी खराब हैं और ऐसी रिपोर्ट भी मिली हैं कि वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए सरकार कुछ खास कदम नहीं उठा रही है। इसी को लेकर दानिश कनेरिया ने युवराज और हरभजन सिंह से अपील की है।

I request @YUVSTRONG12 and @harbhajan_singh to make a video for the minorities living in Pakistan as well. They need your help in this moment of #coronacrisis. People can donate here at: https://t.co/yDz3i8gZps