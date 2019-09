डेविड मिलर ने 'सुपरमैन' के अंदाज में पकड़ा करिश्माई कैच, धवन और कोहली का मुंह रह गया खुला

मोहाली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मोहाली में दूसरा टी20 मैच बहुत ही मजेदार रहा। कांटे के इस मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। टीम इंडिया को जीत दिलाने में कप्तान विराट कोहली की अहम भूमिक रही। कोहली ने इस मैच में अर्द्धशतकीय पारी खेली। इसके अलाव मैच में दो सबसे बेहतरीन कैच भी देखने को मिले। एक तो खुद कप्तान विराट कोहली ने पकड़ा तो वहीं दूसरा कैच दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर ने लपका।

मिलर ने पकड़ा धवन का कैच

डेविड मिलर का कैच देखने के बाद तो स्टेडियम में मौजूद दर्शक ही नहीं बल्कि खुद विराट कोहली और शिखर धवन भौंचक्का रह गए। मिलर ने ये कैच शिखर धवन का पकड़ा था। मिलर के इस शानदार कैच की बदौलत भारत शिखर धवन के रूप में दूसरा झटका लगा था। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका की टीम शानदार फील्डिंग के लिए ही जानी जाती है, लेकिन मोहाली के मैदान पर इसका एक नमूना देखने को भी मिल गया।

ऐसा था कोहली और धवन का रिएक्शन

भारतीय पारी के 12वें ओवर में तबरेज शम्सी की चौथी गेंद पर शिखर धवन ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेला। ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी, लेकिन तभी मिलर हवा में उड़ते आए और हवा में ही करिश्माई कैच पकड़ लिया है। जैसे ही मिलर ने कैच पकड़ा, शिखर धवन के साथ क्रीज पर मौजूद कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का मुंह भी खुला का खुला रह गया। यहां तक कि कमेंटेटर तक इस कैच को देखकर हैरान रह गए। मैच के बाद शिखर धवन से जब इस कैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी माना कि ये वाकई एक अविश्वसनीय कैच था।

इससे पहले कोहली ने भी लपका था शानदार कैच

वहीं इससे पहले विराट कोहली ने भी शानदार फील्डिंग करते हुए कुछ ऐसा ही कैच पकड़ा था। ये कैच भी दक्षिण अफ्रीका के 12वें ओवर में ही लपका गया था। नवदीप सैनी के इस ओवर की दूसरी गेंद पर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान क्विंटन डी कॉक (Quinton De Kock) ने गेंदबाज के सिर से ऊपर से शॉट खेला। आसपास कोई फील्डर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी कोहली बिजली की फुर्ती से भागते हुए गेंद तक पहुंचे और शरीर को पूरा खींचकर कैच पकड़ने के लिए डाइव लगा दी। गेंद विराट कोहली के बाएं हाथ में फंस गई और इस तरह खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे डी कॉक की पारी का अंत भी हो गया।

Join the dots. Just Virat Kohli things in the outfield .. #INDvSA pic.twitter.com/Nm7FNWFQ84