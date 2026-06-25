IND vs ENG: संजू सैमसन को वनडे टीम में मिलनी चाहिए थी जगह, पढ़ें एबी डी विलियर्स ने ऐया क्यों कहा?

Sanju Samson, India vs England ODI Series: विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। सैमसन ने आखिरी 3 मैचों में 3 अर्धशतक लगाकर सबको हैरान कर दिया था। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते हुए सैमसन शानदार फॉर्म में थे और 43.36 की औसत से 477 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने दो शतक भी जड़े। इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में जगह नहीं मिली।