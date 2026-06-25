Sai Sudharsan century: गॉल में गरजा साई सुदर्शन का बल्ला, श्रीलंका-ए के खिलाफ जड़ा 9वां फर्स्ट क्लास शतक, पडीक्कल ने किया निराश

साई सुदर्शन 175 गेंद पर 18 चौकों की मदद से 132 रन बनाकर आउट हुए। सुदर्शन ने अपनी इस पारी में आयुष पांडे और ऋतुराज गायकवाड़ का अच्छा साथ पाया। दोनों सलामी बल्लेबाजों साई सुदर्शन और आयुष पांडे ने पहले विकेट के लिए 78 रनों की साझेदारी कर इंडिया-ए को शानदार शुरुआत दी। दिलुम सुदीरा ने आयुष पांडे को आउट किया। आयुष पांडे ने 64 गेंदों पर 25 रनों का योगदान दिया।