Women’s T20 WC 2026 Scenarios: सेमीफ़ाइनल के एक स्थान के लिए न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच फंसा पेच, इंग्लैंड ने बनाई जगह

Women's T20 World Cup 2026 Scenarios: मेजबान इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 38 रन से हराकर महिला टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इंग्लैंड ग्रुप बी से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अब इस ग्रुप से सेमीफाइनल का सिर्फ एक स्पॉट बचा है, जबकि तीन टीमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज अभी भी दौड़ में बनी हुई हैं। आयरलैंड और स्कॉटलैंड ग्रुप बी से पहले ही बाहर हो चुके हैं।