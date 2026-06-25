Women’s T20 WC 2026 Scenarios: सेमीफ़ाइनल के एक स्थान के लिए न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच फंसा पेच, इंग्लैंड ने बनाई जगह

इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम (Photo- IANS)
Women's T20 World Cup 2026 Scenarios: मेजबान इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 38 रन से हराकर महिला टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इंग्लैंड ग्रुप बी से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अब इस ग्रुप से सेमीफाइनल का सिर्फ एक स्पॉट बचा है, जबकि तीन टीमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज अभी भी दौड़ में बनी हुई हैं। आयरलैंड और स्कॉटलैंड ग्रुप बी से पहले ही बाहर हो चुके हैं।
वेस्टइंडीज के पास अब सिर्फ एक मैच बचा है, जो आयरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए उन्हें यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अगर वेस्टइंडीज अपना आखिरी लीग मैच जीत जाती है, तो वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। हालांकि, अगर वह आयरलैंड से हार भी जाती है, तब भी सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार रहेगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होनी जरूरी होंगी।
अगर वेस्टइंडीज आयरलैंड से हार जाती है, तो सेमीफाइनल की दौड़ नेट रन रेट (NRR) पर फंस सकती है। ऐसे में वेस्टइंडीज को आयरलैंड से अधिक से अधिक 25 रनों से हारना होगा। अगर वे 19 गेंद शेष रहते मैच हारती हैं, तब भी उनका नेट रन रेट दूसरे टीमों की तुलना में बेहतर रह सकता है।
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट (NRR)
|1
|इंग्लैंड (Q)
|4
|4
|0
|8
|+2.342
|2
|वेस्टइंडीज
|4
|3
|1
|6
|+0.008
|3
|न्यूजीलैंड
|4
|2
|2
|4
|+0.122
|4
|श्रीलंका
|4
|2
|2
|4
|-0.973
|5
|स्कॉटलैंड (E)
|4
|1
|3
|2
|-0.236
|6
|आयरलैंड (E)
|4
|0
|4
|0
|-1.277
डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड अपना आखिरी मुक़ाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। अगर वेस्टइंडीज ने आयरलैंड को हरा दिया तो न्यूजीलैंड मैच खेलने से पहले ही बाहर हो जाएगी। ऐसे में उन्हें सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने के लिए न्यूजीलैंड को इन नारीजों पर निर्भर करना होगा।
अभी न्यूजीलैंड का नेटरनरेट +0.122 है। अगर वेस्टइंडीज आयरलैंड से सिर्फ 1 रन से हारती है, तो न्यूजीलैंड को इंग्लैंड को किसी भी अंतर से हराना होगा।
श्रीलंका अपना आखिरी मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा। तीनों टीमों में श्रीलंका का नेट रनरेट सबे खराब है। ऐसे में उनकी राह बेहद मुश्किल है। सेमीफाइनल के लिए उन्हें ये सब करना होगा।
अगर श्रीलंका स्कॉटलैंड को 50 रनों से हराती है, तब भी वेस्टइंडीज को आयरलैंड से कम से कम 25 रनों से हारना होगा या आयरलैंड को 151 रन का टारगेट 16.4 ओवर या उससे पहले हासिल करना होगा।
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