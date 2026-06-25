ENG vs NZ 3rd Test: निर्णायक मुकाबले से क्यों बाहर हुए काइल जैमीसन? कीवी कप्तान टॉम लैथम ने बताई वजह

नॉटिंघम टेस्ट के शुरुआती दो दिनों के लिए हीट वॉर्निंग जारी की गई है, लेकिन कीवी कप्तान टॉम लैथम ने मौसम को लेकर चिंताओं को कम करके आंका है। इसको लेकर उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगा कि यह चिंता की बात है।' अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के तौर पर हम दुनिया भर में काफी गर्म और नमी वाले हालात में खेलने के आदी हैं। हाइड्रेशन के नज़रिए से ध्यान देना और पांच दिनों में खुद को परफॉर्म करने का सबसे अच्छा मौका देना ज़रूरी है।'