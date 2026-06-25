25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ENG vs NZ 3rd Test: निर्णायक मुकाबले से क्यों बाहर हुए काइल जैमीसन? कीवी कप्तान टॉम लैथम ने बताई वजह

ENG vs NZ 3rd Test at Trent Bridge: न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का निर्णायक मुकाबला ट्रेट ब्रिज के नॉटिंघम में खेला जाएगा। दोनों टीमें 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं। इस मुकाबले में कीवी तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को आराम दिया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 25, 2026

Kyle Jamieson rested for England series.

कीवी तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। (File Photo- IANS)

England vs New zealand: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला भारतीय समयानुसार आज दोपहर 03ः30 बजे नॉटिंघम में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले कीवी कप्तान टॉम लैथम ने बताया है कि उसकी टीम के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन तीसरे और निर्णायक टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के सीरीज के तीसरे मैच में नहीं खेलना वर्कलोड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है।

आपको बता दें कि सात फीट लंबे तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मैचों में 24.20 की औसत से कुल 10 विकेट लिए है। दोनों टीमें तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर होने के साथ, निर्णायक मैच गुरुवार को नॉटिंघम में शुरू होगा।

काइल जैमीसन हाल ही में पीठ की चोट से उबरकर मैदान पर वापसी की है। इंग्लैंड और लॉर्ड्स और केनिंग्टन ओवल में हुए टेस्ट मैच में कुल मिलकर 65 ओवर फेंके हैं, जो कि दोनों टीमों की ओर से सर्वाधिक है। ऐसे में न्यूजीलैंड ने एहतियात उन्हें आराम देने का फैसला किया है।

कीवी कप्तान टॉम लैथम ने ट्रेंट ब्रिज में मीडिया से बातचीत में कहा, 'काइल जैमीसन चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। योजना यही थी कि वे दो टेस्ट मैच खेलें। निश्चित तौर पर वह घायल नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि पिछले दो या तीन सालों में उसने कैसा प्रदर्शन किया है। उसका इस पॉइंट पर वापस आना, दो मैच खेल पाना, हमारे लिए और उनके लिए एक जीत है।'

कौन लेगा जैमीसन की जगह?

काइल जैमीसन की अनुपस्थिति में ब्लेयर टिकनर उनकी जगह लेने की दौड़ में है। कीवी टीम न्यूजीलैंड लेफ्ट-आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर को भी टीम में शामिल कर सकती है, जिन्होंने नॉटिंघम के लिए फिटनेस हासिल कर ली है।

नॉटिंघम टेस्ट के शुरुआती दो दिनों के लिए हीट वॉर्निंग जारी की गई है, लेकिन कीवी कप्तान टॉम लैथम ने मौसम को लेकर चिंताओं को कम करके आंका है। इसको लेकर उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगा कि यह चिंता की बात है।' अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के तौर पर हम दुनिया भर में काफी गर्म और नमी वाले हालात में खेलने के आदी हैं। हाइड्रेशन के नज़रिए से ध्यान देना और पांच दिनों में खुद को परफॉर्म करने का सबसे अच्छा मौका देना ज़रूरी है।'

‘हम ऐसी मुश्किलों में फंस चुके हैं’, बांग्लादेश के खिलाफ करो या मरो मैच से पहले शेफाली वर्मा का बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
Shafali Verma statement, India vs Bangladesh Women World Cup, Harmanpreet Kaur team huddle, India Women Cricket Team

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Jun 2026 11:20 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs NZ 3rd Test: निर्णायक मुकाबले से क्यों बाहर हुए काइल जैमीसन? कीवी कप्तान टॉम लैथम ने बताई वजह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘हम ऐसी मुश्किलों में फंस चुके हैं’, बांग्लादेश के खिलाफ करो या मरो मैच से पहले शेफाली वर्मा का बड़ा बयान

Shafali Verma statement, India vs Bangladesh Women World Cup, Harmanpreet Kaur team huddle, India Women Cricket Team
क्रिकेट

Women’s T20 WC: डैनी व्याट-हॉज की फिफ्टी से इंग्लैंड की वेस्टइंडीज पर शानदार जीत, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी

England Women reach semi-final
क्रिकेट

वैभव के बाद एक और सूर्यवंशी चमका, 19 चौके-6 छक्कों के दम पर आशीर्वाद का तूफानी शतक

Vaibhav Sooryavanshi brother, Ashirvad Sooryavanshi century, Cricket Academy Tajpur, Rishav XI practice match
क्रिकेट

IND A vs SL A Test: रुतुराज, साई और पडिक्कल के पास टेस्ट टीम में जगह बनाने का मौका, कल से खेला जाएगा श्रीलंका ए के खिलाफ टेस्ट मैच

India vs Afghanistan Test Tickets Price, Mullanpur Stadium Chandigarh Cricket Match Tickets ,ICC new rules 2026 cricket , Test match red ball to pink ball change , T20 innings break time reduced ICC
क्रिकेट

ENG vs NZ: तीसरे टेस्ट में वापसी से पहले बेन स्टोक्स ने सबसे सामने मांगी माफी, नाइटक्लब कांड के चलते किया था टीम से बाहर

AUS vs ENG 5th Test Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.