‘हम ऐसी मुश्किलों में फंस चुके हैं’, बांग्लादेश के खिलाफ करो या मरो मैच से पहले शेफाली वर्मा का बड़ा बयान

भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा (Photo - IANS)
Women's T20 World Cup 2026, Shafali Verma statement: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका (SA) के खिलाफ मिली करारी हार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IND) के लिए वर्ल्ड कप की उम्मीदें अब नाजुक मोड़ पर हैं। बांग्लादेश (BAN) के खिलाफ होने वाले बेहद जरूरी मैच से ठीक पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा थोड़ी अलग अंदाज में नजर आईं। उन्होंने कहा, 'मुश्किल स्थिति वो होती है जो आपके जीवन में पहले कभी न आई हो।'
शेफाली ने बताया कि टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच से पहले हडल (टीम की बैठक) में सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। हरमनप्रीत ने खिलाड़ियों से कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब टीम इस तरह की मुश्किल स्थिति में फंसी है। पिछले साल भी वनडे मैचों में टीम के सामने ऐसी ही चुनौती आई थी और वहां से टीम ने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की थी।
साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद टीम के खिलाड़ियों के रवैये में काफी बदलाव देखने को मिला है। नेट प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी एक-दूसरे का जमकर हौसला बढ़ाते हुए दिखे, जो इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा था। शेफाली ने कहा, 'जब भी हमारा दिन खराब होता है, तो हर खिलाड़ी का मनोबल गिरता है। लेकिन अगले ही दिन हम सब एक साथ आते हैं, एकजुट होते हैं और एक-दूसरे को प्रेरित करते हैं।'
टूर्नामेंट में पिछले तीन मैचों से टीम के मिडिल ऑर्डर और तेज गेंदबाजों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस बदलाव को सही ठहराते हुए शेफाली ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हर खिलाड़ी को मौका मिल सकता है, और जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वही टीम में बना रहेगा।
फिलहाल, कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स जैसे सीनियर बल्लेबाजों के फॉर्म और शुरुआती ओवरों में विकेट न मिल पाना टीम के लिए बड़ी चिंता का विषय है। भारत को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए अब हर मैच बड़े अंतर से जीतना होगा। शेफाली ने भरोसा जताया कि पूरी टीम इस चुनौती के लिए तैयार है और सभी खिलाड़ी एक-दूसरे का पूरा साथ दे रहे हैं।
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