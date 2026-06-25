‘हम ऐसी मुश्किलों में फंस चुके हैं’, बांग्लादेश के खिलाफ करो या मरो मैच से पहले शेफाली वर्मा का बड़ा बयान

Women's T20 World Cup 2026, Shafali Verma statement: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका (SA) के खिलाफ मिली करारी हार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IND) के लिए वर्ल्ड कप की उम्मीदें अब नाजुक मोड़ पर हैं। बांग्लादेश (BAN) के खिलाफ होने वाले बेहद जरूरी मैच से ठीक पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा थोड़ी अलग अंदाज में नजर आईं। उन्होंने कहा, 'मुश्किल स्थिति वो होती है जो आपके जीवन में पहले कभी न आई हो।'