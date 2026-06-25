IND-W vs BAN-W: बांग्लादेश के खिलाफ ‘करो या मरो’ मुकाबला आज, कट सकता है वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप से पत्ता

तीन मुकाबलों के बाद भारतीय टीम के 4 प्वाइंट हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने भारतीय टीम की राह मुश्किल कर दी है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को अब अगले दो मुकाबलों में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। इन दो मुकाबलों में जीत के बावजूद भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका से नेट रन रेट के मुकाबले में आगे बने रहना होगा। फिलहाल भारतीय टीम ग्रुप एक की अंक तालिका में बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबिक दक्षिण अफ्रीका तीसरे नंबर पर काबिज है।