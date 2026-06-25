Women’s T20 WC: डैनी व्याट-हॉज की फिफ्टी से इंग्लैंड की वेस्टइंडीज पर शानदार जीत, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी

इंग्लैंड की 35 वर्षीय दाएं हाथ की बैटर डैनी व्याट-हॉज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी टीम की खराब शुरुआत के बावजूद धैर्य दिखाया। उन्होंने एक छोर संभालते हुए 42 गेंद में 8 चौके की मदद से आकर्षक 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। टूर्नामेंट में इंग्लैंड की ओर से चार मुकाबलों में अब तक वे एक शतक और एक अर्द्धशतक लगा चुकी हैं और 147.32 की स्ट्राइक रेट से कुल 193 रन बना चुकी हैं। वे टूर्नामेंट में अब तक खेले गए मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं।