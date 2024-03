WPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स और RCB के बीच फ़ाइनल मुक़ाबला आज, जानें कब कहां और कैसे देखें मैच

WPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स और RCB के बीच फ़ाइनल मुक़ाबला आज, जानें कब कहां और कैसे देखें मैच

Published: Mar 17, 2024

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore, Live Streaming: वुमेन प्रीमियर लीग (WPL) के दूसरे सीजन का फ़ाइनल मुक़ाबला दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में दोनों टीमें इतिहास रचने उतरेंगी। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच अबतक डबल्यूपीएल में चार मुक़ाबले खेले गए हैं और चारों की मैच दिल्ली ने जीते हैं। तो आइए जानते हैं आप इस मैच को कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हैं।

WPL 2024 कब खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच मैच?

WPL का फ़ाइनल मुक़ाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच रविवार 17 मार्च यानी आज खेला जाएगा।



WPL 2024: कहां खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच मैच?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच यह मुक़ाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।



WPL 2024: कब शुरू होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) का मुकाबला?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 7. 00 बजे होगा।



WPL 2024: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होंगे WPL के मैच?

वुमेन प्रीमियर लीग के प्रसारण का अधिकार स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के पास है। आप स्पोर्ट्स 18 के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।



WPL 2024: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?

इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो सिनेमा ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।



WPL 2024: फ्री में कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?

जियो सिनेमा में इस मैच का प्रसारण हो रहा है। इस एप में लाइव मैच देखने के लिए आपको किसी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने फोन में जियो सिनेमा एप इंस्टॉल करके फ्री में विमेंस प्रीमियर लीग के सभी मैच देख सकते हैं। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 -

दिल्ली कैपिटल्स: मेग लैनिंग (कप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, एलिस कैप्सी, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), मारिजैन कप, शिखा पांडे, जेस जोनासेन, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, मिन्नू मणि।



रॉयल चैलेंजर्स बैंग्लोर: स्मृति मंधाना (कप्तान), एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जॉर्जिया वेयरहैम, दिशा कसाट, सोफी मोलिन्यूक्स, श्रेयंका पाटिल, शोभना आशा, श्रद्धा पोखरकर, रेणुका सिंह। पढ़ना जारी रखे