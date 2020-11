DC ने टॉस जीतकर RCB के खिलाफ फील्डिंग का फैसला लिया

अबूधाबी। अबू धाबी के शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियम में 55 वें IPL 2020 मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ फील्डिंग का फैसला लिया। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए आज करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्हें दिल्ली कैपिटल (Delhi Capitals) के खिलाफ मैच जीतना होगा। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उनकी टीम को बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। वहीं दिल्ली कैपिटल की टीम को इस मैच में जीतना जरूरी है। ऐस में आज ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है।

