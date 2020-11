IPL 2020: दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से हराया, फाइनल में MI से होगा सामना

नई दिल्ली। आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेले गए आईपीएल के T20 के क्वालीफायर 2 मैच में दिल्ली ने हैदराबाद को 17 रनों से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए थे। जवाब में 190 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 172 रन ही बना पाई।

#DelhiCapitals beat #SunRisersHyderabad by 17 runs in Qualifier 2 of #IPL2020 & advance to final of the tournament.



They'll face #MumbaiIndians in the final that'll be played on 10th Nov, at Dubai International Cricket Stadium.



(Pic courtesy: Indian Premier League Twitter) pic.twitter.com/imHmOie7gS