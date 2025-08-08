Dilip Sardesai Birthday Special: लव लेटर में भी गलत अंग्रेजी लिखता था यह बल्लेबाज, भारत के लिए खेलने वाले गोवा में जन्मे पहले क्रिकेटर

दिलीप सरदेसाई ने 1 दिसंबर 1961 को कानपुर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। उनके 11 साल के टेस्ट करियर में उन्होंने 30 टेस्ट मैचों में 55 पारियों में 39.23 की औसत से 2001 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 9 अर्धशतक शामिल थे। उनकी दो डबल सेंचुरी, 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंग्स्टन में 212 रन और 1965 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में 200 रन, उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहले बल्लेबाज बनाया, जिसने टेस्ट शतक को दोहरे शतक में बदला।