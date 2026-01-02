‘मुझे अपमानित किया…’, पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ने पर जेसन गिलेस्पी का सनसनीखेज खुलासा, PCB ने नहीं दी सैलरी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी (photo - IANS)
Jason Gillespie on PCB: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिसम्बर 2024 में गिलेस्पी ने अचानक पाकिस्तान टीम के हेड कोच के पास से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एक बार फिर इस विवाद को हवा दी है।
हाल ही में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सवाल जवाब सत्र के दौरान गिलेस्पी ने इस विवाद को फिर से हवा दी है। उन्होंने खुलकर बताया कि PCB ने उनके सीनियर असिस्टेंट कोच टिम नीलसन को बिना किसी पूर्व सूचना या उनसे चर्चा के बर्खास्त कर दिया था। गिलेस्पी ने इसे हेड कोच के रूप में पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि इस घटना के अलावा कई अन्य मुद्दों ने उन्हें बार-बार अपमानित महसूस कराया, जिसके चलते उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया।
गिलेस्पी ने लिखा, "मैं पाकिस्तान टेस्ट टीम का कोच था। पीसीबी ने बिना मुझसे कोई बातचीत किए हमारे सीनियर असिस्टेंट कोच को बर्खास्त कर दिया। मुख्य कोच के तौर पर मुझे यह स्थिति बिल्कुल अस्वीकार्य लगी। इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे थे जिनसे मुझे बेहद अपमानित महसूस हुआ।
यह पहली बार नहीं है जब गिलेस्पी का टकराव PCB से हुआ है। इस्तीफे के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि PCB ने उन्हें पूरी भुगतान राशि नहीं दी। हालांकि, बोर्ड ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि गिलेस्पी ने 4 महीने की नोटिस अवधि पूरी नहीं की, जिससे उन्होंने अनुबंध का उल्लंघन किया।
