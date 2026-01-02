‘मुझे अपमानित किया…’, पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ने पर जेसन गिलेस्पी का सनसनीखेज खुलासा, PCB ने नहीं दी सैलरी

हाल ही में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सवाल जवाब सत्र के दौरान गिलेस्पी ने इस विवाद को फिर से हवा दी है। उन्होंने खुलकर बताया कि PCB ने उनके सीनियर असिस्टेंट कोच टिम नीलसन को बिना किसी पूर्व सूचना या उनसे चर्चा के बर्खास्त कर दिया था। गिलेस्पी ने इसे हेड कोच के रूप में पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि इस घटना के अलावा कई अन्य मुद्दों ने उन्हें बार-बार अपमानित महसूस कराया, जिसके चलते उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया।