2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘मुझे अपमानित किया…’, पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ने पर जेसन गिलेस्पी का सनसनीखेज खुलासा, PCB ने नहीं दी सैलरी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दिसंबर 2024 में उन्होंने अचानक पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें बोर्ड द्वारा उनके साथ संवाद की कमी और अपमानजनक व्यवहार शामिल था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 02, 2026

Jason Gillespie

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी (photo - IANS)

Jason Gillespie on PCB: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिसम्बर 2024 में गिलेस्पी ने अचानक पाकिस्तान टीम के हेड कोच के पास से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एक बार फिर इस विवाद को हवा दी है।

पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दिसंबर 2024 में उन्होंने अचानक पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें बोर्ड द्वारा उनके साथ संवाद की कमी और अपमानजनक व्यवहार शामिल था।

गिलेस्पी ने क्यों दिया था इस्तीफा

हाल ही में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सवाल जवाब सत्र के दौरान गिलेस्पी ने इस विवाद को फिर से हवा दी है। उन्होंने खुलकर बताया कि PCB ने उनके सीनियर असिस्टेंट कोच टिम नीलसन को बिना किसी पूर्व सूचना या उनसे चर्चा के बर्खास्त कर दिया था। गिलेस्पी ने इसे हेड कोच के रूप में पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि इस घटना के अलावा कई अन्य मुद्दों ने उन्हें बार-बार अपमानित महसूस कराया, जिसके चलते उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया।

मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ

गिलेस्पी ने लिखा, "मैं पाकिस्तान टेस्ट टीम का कोच था। पीसीबी ने बिना मुझसे कोई बातचीत किए हमारे सीनियर असिस्टेंट कोच को बर्खास्त कर दिया। मुख्य कोच के तौर पर मुझे यह स्थिति बिल्कुल अस्वीकार्य लगी। इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे थे जिनसे मुझे बेहद अपमानित महसूस हुआ।

PCB ने नहीं दी सैलरी

यह पहली बार नहीं है जब गिलेस्पी का टकराव PCB से हुआ है। इस्तीफे के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि PCB ने उन्हें पूरी भुगतान राशि नहीं दी। हालांकि, बोर्ड ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि गिलेस्पी ने 4 महीने की नोटिस अवधि पूरी नहीं की, जिससे उन्होंने अनुबंध का उल्लंघन किया।

ये भी पढ़ें

अगले ख्वाजा का सफर स्मिथ के जितना आसान होगा? नस्लीय स्टीरियोटाइप्स और दोहरे मापदंड पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने बोर्ड को लताड़ा!
क्रिकेट
Usman Khawaja Retirement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 12:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘मुझे अपमानित किया…’, पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ने पर जेसन गिलेस्पी का सनसनीखेज खुलासा, PCB ने नहीं दी सैलरी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अगले ख्वाजा का सफर स्मिथ के जितना आसान होगा? नस्लीय स्टीरियोटाइप्स और दोहरे मापदंड पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने बोर्ड को लताड़ा!

Usman Khawaja Retirement
क्रिकेट

Usman Khawaja Retirement: 225 मैच, 15447 रन, 18 शतक, उस्मान ख्वाजा के नाम दर्ज हैं ये बड़े रिकॉर्ड

Usman Khawaja is Ready to Retire
क्रिकेट

5 टेस्ट, 31 टी20 और 15 वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया, टी20 वर्ल्ड कप से लेकर इंग्लैंड दौरे तक, देखें 2026 में भारत का शेड्यूल

Team India
क्रिकेट

Ashes: ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज खिलाड़ी किया संन्यास का ऐलान, सिडनी में खेलेंगे करियर का आखिरी मैच

Australia playing XI announce for Adelaide Test
क्रिकेट

सरफराज खान को नजरअंदाज किए जाने से अगरकर और गंभीर पर बुरी तरह भड़के दिलीप वेंगसरकर

Dilip Vengsarkar on Sarfaraz Khan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.