ZIM vs SL: जिम्बाब्वे जीत रही थी मुकाबला, लेकिन मधुशंका ने आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर पलटा मैच

299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब रही। ब्रायन बेनेट और ब्रेंडन टेलर खाता भी नहीं खोल सके। हालांकि बेन करन ने 70 रन और सीन विलियम्स ने 57 रन जोड़कर टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। सिकंदर राजा शतक से चूक गए और उन्हें दिलशान मदुशंका ने 92 रन के पर आउट किया। सिकंदर राजा के आउट होते ही जिम्बाब्वे की जीत की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। मदुशंका ने अगली दो गेंद पर ब्रेड इवांस और रिचर्ड अंगारवा को आउट कर श्रीलंका को जीत दिला दी। वह वनडे क्रिकेट में श्रीलंका की ओर से हैट्रिक लेने वाले 11वें गेंदबाज बने। हालांकि इस दौरान चमिंडा वास ने 2 और लसित मलिंगा ने 3 बार हैट्रिक ली है।