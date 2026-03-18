हवा में उड़कर फील्डिंग करने वाले इस धाकड़ क्रिकेटर ने पायलट बन एयरक्राफ्ट की सफलतापूर्वक कराई लैंडिंग, देखें वीडियो

Glenn Phillips flew aircraft: न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, बेहतरीन स्पिन और हैरान करने वाली फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन, फिलिप्स सिर्फ मैदान पर ही हवा में उड़कर हवा में फील्डिंग नहीं करते हैं, वह आसमान में भी उड़ सकते हैं। मंगलवार को ऑकलैंड के आकाश में उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिसे देख दुनियाभर के क्रिकेट फैंस हैरान हैं। ग्लेन फिलिप्स ने मंगलवार को ऑकलैंड के आर्डमोर एयरोड्रोम पर एक लाइट एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लैंड कराकर अपनी पायलट क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसका वीडियो फिलिप्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया।