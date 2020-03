दिनेश कार्तिक के दिए 3 मंत्र बचाएंगे कोरोना से, घर में भी जारी है क्रिकेट प्रैक्टिस

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। क्रिकेट पर कोरोना वायरस का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। दुनिया की सबसे टी20 लीग आईपीएल ( IPL 2020 ) के भी 13वें सीजन को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। खिलाड़ियों में भी कोरोना वायरस की दहशत साफ देखने को मिल रही है। हर कोई अपने-अपने स्तर पर कोरोना से बचने के उपाय बताने में लगा है। इस बीच टीम इंडिया के विकेटीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ( Dinesh Karthik ) ने कोरोना से बचने के उपाय एक वीडियो जारी कर बताए हैं।

आईपीएल में कोलकाता नाईट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कोरोना से बचने के लिए 3 बातों का विशेष ध्यान देने के लिए कहा है।

ये हैं वो 3 बातें:-

- कार्तिक सबसे पहली सलाह दि है कि लोगों से उचित दूरी तो कम से कम बनाकर ही रखें।

- इसके अलावा कार्तिक ने कहा है कि हाथों को बार-बार सेनीटाईज करें।

- वहीं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने सभी को घर में रहने की सलाह दी है।

Our skipper @DineshKarthik has gone into self-isolation 😷



Tell us how you're spending your time at home 🏡 __________#KorboLorboJeetbo vs #CoronavirusOutbreakindia #StaySafe #KKR #cricket #SocialDistancing #Coronaindia pic.twitter.com/S4uamkNFD8