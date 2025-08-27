DPL 2025: वेस्ट दिल्ली लायंस और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 37वां मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया। पॉइंट्स टेबल को देखें, तो वेस्ट दिल्ली लायंस 10 में से चार मुकाबले जीतकर तीसरे पायदान पर मौजूद है। इस टीम ने सीजन के शुरुआती दो मुकाबले जीते, जिसके बाद तीन मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। टीम ने सीजन का छठा और सातवां मुकाबला जीतकर शानदार वापसी की, जिसके बाद लगातार तीन मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए। बता दें कि डीपीएल में अब तक कुल सात मुकाबले बारिश की के चलते बेनतीजा रहे हैं।