क्रिकेट

DPL 2025 में बारिश बनी विलेन, अब तक सात मैच धुले, अब प्‍लेऑफ के 2 स्‍थानों के लिए 4 टीमों में जंग

DPL 2025 में बारिश के चलते लगातार मुकाबले रद्द हो रहे हैं। मंगलवार को खेले गए दोनों मैच बारिश से धुल गए। इस तरह अब तक कुल सात मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं, 37 मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो दो टीम क्‍वालीफाई कर चुकी हैं तो दो स्‍थानों के लिए चार टीमों रेस है।

भारत

lokesh verma

Aug 27, 2025

DPL 2025
दिल्‍ली स्थित अरुण जेटली स्‍टेडियम में बारिश से धुला DPL 2025 का मैच। (फोटो सोर्स: IANS)

DPL 2025: वेस्ट दिल्ली लायंस और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 37वां मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया। पॉइंट्स टेबल को देखें, तो वेस्ट दिल्ली लायंस 10 में से चार मुकाबले जीतकर तीसरे पायदान पर मौजूद है। इस टीम ने सीजन के शुरुआती दो मुकाबले जीते, जिसके बाद तीन मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। टीम ने सीजन का छठा और सातवां मुकाबला जीतकर शानदार वापसी की, जिसके बाद लगातार तीन मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए। बता दें कि डीपीएल में अब तक कुल सात मुकाबले बारिश की के चलते बेनतीजा रहे हैं।

अंकतालिका में सातवें पायदान पर वॉरियर्स

दूसरी ओर, आउटर दिल्ली वॉरियर्स 10 में से सिर्फ दो मुकाबले ही जीत सकी है। यह टीम अंकतालिका में सातवें पायदान पर मौजूद है। वॉरियर्स ने सीजन का पहला मैच 40 रन से गंवाया था, जिसके बाद अगला मुकाबला 82 रन से जीता। यहां से टीम को लगातार दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। सीजन का पांचवां मुकाबला रद्द हो गया, जिसके बाद फिर दो हार टीम ने झेली। पिछले तीन मुकाबलों में इस टीम ने एक जीत और एक हार का सामना किया, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ।

सुपरस्टार्स बनाम स्ट्राइकर्स का मुकाबला भी बेनतीजा 

मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला भी बेनतीजा रहा था। हालांकि, उस मुकाबले में 12 ओवर फेंके गए थे। सीजन के 36वें मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स 12 ओवरों में 2 विकेट खोकर 109 रन बना चुकी थी, लेकिन बारिश के चलते आगे का खेल नहीं हो सका। इस मुकाबले में अंकुर कौशिक ने 41, जबकि अनमोल शर्मा ने 48 रन की पारी खेली।

दो स्‍थानों के लिए चार टीमों में जंग

ईस्ट दिल्ली राइडर्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीमें अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। वहीं, वेस्ट दिल्ली लायंस दस मैच खेलने के बाद 11 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है तो साउथ दिल्‍ली सुपरस्‍टार्स 9 मैच में 9 अंकों के साथ चौथे पायदान पर है। जबकि न्‍यू दिल्‍ली टाइगर्स और नार्थ दिल्‍ली स्‍ट्राइकर्स 9-9 मैचों के बाद 8-8 अंकों के साथ पांचवें और छठे स्‍थान पर है। अब देखने वाली बात होगी इनमें से दो कौन सी टीम होंगी, जो प्‍लेऑफ्स के लिए क्‍वालीफाई करेंगी।

Published on:

27 Aug 2025 06:46 am

Hindi News / Sports / Cricket News / DPL 2025 में बारिश बनी विलेन, अब तक सात मैच धुले, अब प्‍लेऑफ के 2 स्‍थानों के लिए 4 टीमों में जंग

