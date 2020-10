द्रविड़ ने की इन हीरोज की परख, सब में कॉमन है यह बात, जानिए क्या है वो राज?

नई दिल्ली। आईपीएल 2020 (IPL 2020) में युवा क्रिकेटर्स ऋषभ पंत (Rishabh Pant) , पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) , श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) , संजू सैमसन (Sanju Samson) , मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) , देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) , शुभमन गिल (Shubman Gill), नवदीप सैनी (Navdeep Saini), कमलेश नागरकोटी (Kamlesh Nagarkoti) और इशान किशन (Ishan Kishan) बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी इंडियन किक्रेटर्स में क्या कॉमन है। वो यह है कि क्रिकेट जगत में 'द वॉल' नाम से फेमस क्रिकेटर राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है।

Sanju Samson pockets another Man of the Match award. Makes it 2 out of 2. #RRvsKXIP #IPL2020 pic.twitter.com/2k74V4cPHv — Cricbuzz (@cricbuzz) September 27, 2020

The 19-year-old Shubman Gill notched up 204* – becoming the youngest to score a first-class double 💯 for an Indian representative side.https://t.co/Lft6AmvImX — ICC (@ICC) August 9, 2019

ट्विटर यूजर्स ने इन क्रिकेटर्स को भविष्य का सचिन तेंदुलकर बता रहे हैं। इन सभी अंडर-19 और आईपीएल 2020 में शानदार परफॉर्म किया है, ये सभी द्रविड़ की कोचिंग में तैयार किए गए हैं। हालांकि, हर खिलाड़ी में जमकर मेहनत की है, लेकिन द्रविड़ ने जो प्रशिक्षण दिया है वो काबिलेतारीफ है। दरअसल, जब द्रविड़ ने नेशनल क्रिकेट अकादमी में काम किया तो उन्होंने अंडर-19 टीम के कोच की भूमिका निभाई थी।

What's common between Shaw, Mayank, Iyer, Pant, Padikkal, Samson, Gill, Saini, Nagarkoti, Ishan Kishan? All trained under one and only Rahul Dravid. #IPL2020 — Trendulkar (@Trendulkar) October 3, 2020

Unsung Hero of Indian Cricket pic.twitter.com/Jc7iIyoQ0q — Bheemanagouda Patil (@patilbheema49) October 3, 2020

Rahul Dravid is one the best coaches the Indian team has got

He always unleashes the young talents.

And of course he is one of the best batsmen of his era❤❤ — Gokul Srinath (@Goke48_sri) October 3, 2020

द्रविड़ ने वर्ष 2017 में आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयर डेविल्स के कोच के रूप में पंत और सैमसन को भी कोचिंग दी थी। भारतीय लोग यह स्वीकार करने में कभी नहीं हिचकिचाते कि द्रविड़ का भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने युवा पीढ़ी को क्रिकेट कोचिंग देखकर काफी प्रशिक्षित किया है। उनके प्रशिक्षण में रहे खिलाड़ी क्रिकेट के हर प्लेटफॉर्म में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।