Dream 11 Today's Predictions: Best Team BRCC vs RBCC in ECS T10-Rome बेस्ट ड्रीम 11 टीम

-Dream 11 Today's Predictions: Best Team BRCC vs RBCC in ECS T10-Rome: अब आप घर बैठे खेल-खेल में लाखों रुपये जीत सकते हैं। -जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है। -Dream 11 पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं। आप यहां लाखों रुपये जीत भी सकते हैं। -Dream11 Prediction: Best Team BRCC vs RBCC in ECS T10-Rome 2020

Dream 11 Today's Predictions: Best Team BRCC vs RBCC in ECS T10-Rome: अब आप घर बैठे खेल—खेल में लाखों रुपये जीत सकते हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है। Dream 11 पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं। आप यहां लाखों रुपये जीत भी सकते हैं। आपको बता दें कि Dream 11 एक ऑनलाइन क्रिकेट ( Online Cricket Game ) प्लेटफॉर्म है, जहां आप क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है।

अगर आपकी टीम विजेता रहती हैं तो इनाम की राशि आपके खाते में सीधे Transfer की जाती है। आपको बता दें कि Dream 11 एक Online Cricket Play and Win की वेबसाइट है। आप यहां खुद की टीम बनाकर लाखों रुपये कमा सकते हैं।

इसमें आपको दोनों टीमों से वो Best Player Choose करने पड़ते हैं जो मैच में सबसे अच्छा Performance करते हैं। अगर आप के चुने गये Players अच्छा Performance करते है तो आप वह Contest जीत जाते है और आपको First Prize की राशि मिलती है।

Dream11 Prediction: Best Team BRCC vs RBCC in ECS T10-Rome 2020

Brescia CC vs Rome Bangla CC ( BRCC vs RBCC ) Dream11

Batsmen – A Rajib, D Tinusha, K Abdul

Allrounders – A MD Rahat, A Khan, H Fahad, Q Sajjad

Wicketkeeper – Y Nawaz

Bowlers – J Muhammaad, M Mojammel, S Khan

BRCC vs RBCC My Dream11 Team

Y Nawaz, A Rajib, D Tinusha, K Abdul, A MD Rahat, A Khan, H Fahad, Q Sajjad., J Muhammaad, M Mojammel, S Khan

BRCC vs RBCC Probable Playing11

Brescia CC: Y Nawaz, N Hussain, B Ali, R Muhammad, N Chaudhary, Q Sajjad, A Khan, I Khan, J Muhammad, S Khan and A Abbas

Rome Bangla CC: R Saidur, K Abdul, D Tinusha, C Ahmed, M Alamin, A Rahat, H Fahad, H Bhuiyan, A Anik, M Mojammel and D Rana