Dream 11 Today's Predictions: Best Team JJB vs RCCC in ECS T10-Rome today बेस्ट ड्रीम 11 टीम

Dream11 Prediction: JJB vs RCCC- ECS T10-Rome 2020

JBB vs RCCC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Janjua Brescia vs Roma Capannelle CC

Wicketkeeper – N Ahmad, I Racila

Janjua Brescia vs Roma Capannelle CC Dream11

Batsmen– A Rehman, H Ahmed, D Kirby

Allrounders – W Ahmad, R Vajrala, K Kekulawala

Bowlers – H Saad, M Morettini, M Bilal

JBB vs RCCC My Dream11 Team

N Ahmad, I Racila, A Rehman, H Ahmed, D Kirby, W Ahmad, R Vajrala, K Kekulawala., H Saad, M Morettini, M Bilal

JBB vs RCCC Probable Playing11

Janjua Brescia: Muhammad Saqib, Naeem Ahmad, Abdul Rehman, Hasnat Ahmed, Adnan Ali, Zain Abdeen Ul, Waseem Ahmad, Zahid Ali, Muhammad Yaseen, Hamza Saad, Shueb Khan

Roma Capannelle CC: Ion Racila, Dane Kirby, Ali Ghulam, Ijaz Ahmmad, Reddy Vajrala, Kevin Kekulawala, Zaryan Ijaz, Michele Morettini, Muhammad Bilal, Safi Badar, James Blackburn