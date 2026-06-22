Virat Kohli reaches Bengaluru for the Fitness Test: हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते अफगानिस्‍तान के खिलाफ वनडे सीरीज मिस करने वाले स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली को भी सशर्त पर टीम इंडिया में जगह दी गई है। कोहली इसी प्रक्रिया मे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस पहुंच गए है। सोशल मीडिया पर उनके बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बीसीसीआई की मुख्‍य चयन समिति ने इंग्‍लैंड के दौरे पर तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए हाल ही में टीम का ऐलान किया है।