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भारतीय ODI टीम में वापसी की तैयारी, विराट कोहली फिटनेस टेस्‍ट के लिए बेंगलुरु पहुंचे, देखें वायरल वीडियो

Virat Kohli reaches Bengaluru: इंग्‍लैंड के खिलाफ आगामी वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुने गए स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली फिटनेस टेस्‍ट के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

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भारत

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lokesh verma

Jun 22, 2026

Virat Kohli reaches Bengaluru for the Fitness Test

विराट कोहली फाइल फोटो (photo- insta @virat.kohli)

Virat Kohli reaches Bengaluru for the Fitness Test: हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते अफगानिस्‍तान के खिलाफ वनडे सीरीज मिस करने वाले स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली को भी सशर्त पर टीम इंडिया में जगह दी गई है। कोहली इसी प्रक्रिया मे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस पहुंच गए है। सोशल मीडिया पर उनके बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बीसीसीआई की मुख्‍य चयन समिति ने इंग्‍लैंड के दौरे पर तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए हाल ही में टीम का ऐलान किया है।

आईपीएल 2026 के फाइनल में हुई थी हैमस्ट्रिंग इंजरी

दरअसल, विराट कोहली को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। इस चोट के चलते ही उन्‍हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं दी गई थी। इंग्‍लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कोहली को फिटनेस क्लियरेंस की शर्त पर टीम में शामिल किया गया था। अब वह फिटनेस टेस्‍ट देने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं, ताकि अपने पसंदीदा फॉर्मेट में वापसी कर सकें।

जायसवाल, जडेजा, सिराज और पंड्या को जगह नहीं

बता दें कि उनके साथ अफगानिस्‍तान सीरीज से वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत बाहर रहे जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हुई है। लेकिन, चौंकाने वाली बात ये है कि यशस्‍वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा, मोहम्‍मद सिराज और हार्दिक पंड्या को टीम में जगह नहीं दी गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बाहर किए गए खिलाड़ी 2027 के विश्‍व कप प्‍लान का हिस्‍सा नहीं हैं।

14 जुलाई से होगा ODI सीरीज का आगाज

इंग्‍लैंड के दौरे पर भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 14 जुलाई से करेगी। पहला मुकाबला एजबेस्टन में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे 16 जुलाई को सोफिया गार्डन्स में और सीरीज का आखिरी और तीसरा वनडे 19 जुलाई को लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा।

भारतीय वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेट कीपर), ईशान किशन (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार।

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Vaibhav Sooryavanshi

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Updated on:

22 Jun 2026 06:14 pm

Published on:

22 Jun 2026 05:49 pm

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