‘सचिन का करियर लगभग खत्म हो गया था’, महान खिलाड़ी डेरिल कलिनन ने वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर दी वॉर्निंग

Daryll Cullinan on Vaibhav Sooryavanshi: दुनिया भर के दिग्‍गज क्रिकेटर की जुबां पर आज कल सिर्फ एक ही नाम है और वह हैं भारतीय युवा सलामी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। 15 साल के इस खिलाड़ी ने हाल ही श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में सिर्फ 11 गेंदों पर अर्धशतक जड़ एक बार सभी का ध्‍यान अपनी ओर खींचा है। सूर्यवंशी का गेम पूरी तरह से पावर हिटिंग पर आधारित है। इसके लिए उन्हें हर शॉट के लिए जबरदस्त बैट स्पीड की जरुरत होती है। हालांकि टाइमिंग और तकनीक भी उतनी ही जरूरी हैं, लेकिन वैभव के स्ट्रोक प्ले पर भरोसे ने साउथ अफ्रीका के महान खिलाड़ी डेरिल कलिनन चिंतित हैं। उन्‍होंने सचिन तेंदुलकर की टेनिस एल्‍बो चोट का उदाहरण देते हुए चेताया है।