Dream 11 Today's Predictions: Best Team SKK vs ECC in Finnish Premier League बेस्ट ड्रीम 11 टीम

-Dream 11 Today's Predictions: Best Team SKK vs ECC in Finnish Premier League: Dream 11 Team Today Predictions में क्रिकेट खेलकर आप लाखों रुपये की इनकम बना सकते हैं। -बता दें कि Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है। -जहां आप ऑनलाइन क्रिकेट ( Online Cricket Game ) खेल सकते हैं। खेलने के साथ ही आप यहां लाखों रुपये जीत भी सकते हैं। -SKK vs ECC, ECC Stadin Ja Keravan Kriketti vs Empire CC Dream11 Predictions

Dream 11 Today's Predictions: Best Team SKK vs ECC in Finnish Premier League: Dream 11 Team Today Predictions में क्रिकेट खेलकर आप लाखों रुपये की इनकम बना सकते हैं। बता दें कि Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है। जहां आप ऑनलाइन क्रिकेट ( Online Cricket Game ) खेल सकते हैं। खेलने के साथ ही आप यहां लाखों रुपये जीत भी सकते हैं।

अगर आपकी टीम विजेता रहती हैं तो इनाम की राशि आपके खाते में सीधे Transfer की जाती है। आपको बता दें कि Dream 11 एक Online Cricket Play and Win की वेबसाइट है। आप यहां खुद की टीम बनाकर लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसमें आपको दोनों टीमों से वो Best Player Choose करने पड़ते हैं जो मैच में सबसे अच्छा Performance करते हैं। अगर आप के चुने गये Players अच्छा Performance करते है तो आप वह Contest जीत जाते है और आपको First Prize की राशि मिलती है।

SKK vs ECC, ECC Stadin Ja Keravan Kriketti vs Empire CC Dream11 Predictions

Batsmen- Vanraaj Padhaal, Nathan Collins, Jake Goodwin

Wicketkeeper- Jonathan Scamans, Jordan OBrien

Allrounders- Amjad Sher, Mahesh Balasaheb Tambe, Atif Rasheed

Bowlers- Muhammad Imran, Abdul Ghaffar, Yathu Vijayaratnam

SKK vs ECC My Dream11 Team

Jordan OBrien, Vanraaj Padhaal, Jonathan Scamans, Nathan Collins, Jake Goodwin, Muhammad Imran, Abdul Ghaffar, Amjad Sher, Mahesh Balasaheb Tambe, Atif Rasheed, Yathu Vijayaratnam

SKK vs ECC Probable Playing11

Empire CC: Vanraaj Padhaal, Jonathan Scamans, Jordan OBrien, Zeeraj Ijaz, Shoaib Tahie Qureshi, Mahesh Balasaheb Tambe, Chandra Shekhar, Muhammad Imran, Abdul Ghaffar, Amjad Sher, Raaz Muhammad, Kushagra Bhatnagar.

SKK Stadin Ja Keravan Krikett: Peter Gallagher, Nathan Collins, Jordan O’brien, Atif Rasheed, Sabbir Habibul, Mirza Zeeshan Baig, Qaiser Siddique, Vishal Saraf, Asim Ghani, Raja Waqas, Yathunantham Vijayaratnam.