Dream 11 Today's Predictions: Fantasy tips NFCC vs SLL in ECN T10 Cyprus बेस्ट ड्रीम 11 टीम

My Dream11 for NFCC vs SLL in ECN T10 Cyprus

N Chowdhury ( Captain ), B Kumara( Vice-Captain ), S Gedara, J Morol, B Ahmed, C Sadun, A Al Tasman, K Raiz, S Ahmed, D Priyantha and M Gamage.

Nicosia XI Fighters: M Hasan, N Chowdhury, A Chowdhury, J Morol, A Al Tasmin, B Ahmed, M Rahman, N Numan, S Chowdhury, S Ahmed, and P Miah.

Sri Lankan Lions Limassol: A Rathnayake, B Kumara, C Sadun, D Priyantha, H Susantha, M Akuranage, N Pathirana, S Kumara, K Raiz, K Shanaka and S Gedara.

SQUADS

Nicosia XI Fighters: Noori Chowdhury, Mazidul Islam, Munnah Rahman, Noor Numan, Abdus Shukur, Abdullah Al Tasmin, Ahbab Hussain, Alvi Chowdhury, Sahidur Chowdhury, Sakir Hossain, Saurav Ahmed, Taifur Rahman, Jubraz Morol, Parvez Miah, Atiqul Islam, Benojir Ahmed, Mahamudul Sajib, Mainul Hasan, Rakib Rarafder and Ramjan Hossain.

Sri Lankan Lions Limassol: Sachithra Tharanga, Anura Rathnayake, BLCS Kumara, Ruwan Manawasingha, Balasuriya Madushanka, Saman Kumara, Samith Mapalagama, Kamal Raiz, Kasun Shanaka, Manikkathu Sudarshana, Chamal Sadun, Damith Priyantha, Dilan Munasinghe, Hettiarachchige Susantha, Milan Akuranage, Nalin Sampath, Nalin Pathirana, Sujith Tennakoon, Parsanna Rallage, Viranda Darshana, Nalin Gamage, Mahesh Gamage and Suresh Gedara.