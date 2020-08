Dream11 Predictions: BECC vs RCD ECS Dresden T10 बेस्ट ड्रीम 11 टीम

Dream 11 Predictions Today: अगर आपको क्रिकेट खेलने का क्रेज हैं तो आप Dream 11 Team पर लाखों रुपये जीत सकते हैं। यहां आपको खुद की टीम बनानी होगी और फिर खेल शुरू कर सकते हैं। अगर आप जीतते हैं तो रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Dream11 Prediction: Berlin Eagles CC vs RC Dresden - ECS T10-Dresden 2020

Berlin Eagles CC vs RC Dresden (BECC vs RCD) Dream11

Wicketkeeper – Mohammed Nizamul Islam

Batsmen – Younis Ahmadzai, Aslamkhan Zadran, Anirudh Das

Allrounders – Sivaraman Subramaniam (VC), Sandeep Kamboj, Syed Waqar Hussain, Gulzar Rasool (C)

Bowlers – Arshad Tausef, Belal Zadran, Naser Hamed

BECC vs RCD My Dream11 Team

Mohammed Nizamul Islam, Younis Ahmadzai, Aslamkhan Zadran, Anirudh Das, Aniketh Pushtay, Ghulam Abbas Butt (VICE CAPTAIN), Peter Gallagher, Atif Rasheed, Arshad Tausef, Belal Zadran, Naser Hamed

BECC vs RCD Probable Playing11

Berlin Eagles CC: Kashif Mahmood, Farhad Shinwari, Zahid Mahmood, Arslan Khan, Younis Ahmadzai, Aslamkhan Zadran, Nouman Stanikzai, Naser Hamid, Ali Abbas, Karan Singh, Arshad Tauseef

RC Dresden: Gopinath Manoharan, Sandeep Shivalingegowda, Rajesh Nagaraja, Karthikeyan Manga, Ravi Prakash Singh, Sahith Reddy, Saeedullah Amarkheal, Abdul Basir, Akash Chougale, Zaki Rezai, Balaji Venkatraj