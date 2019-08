मैच विनर सुरेश रैना की घुटने की सर्जरी, दो महीने नहीं खेल पाएंगे क्रिकेट

नई दिल्ली। टीम इंडिया ( Team India ) से बाहर चल रहे सुरेश रैना ( Suresh Raina ) के चाहने वालों के लिए बुरी खबर है। छह महीने से घुटने के दर्द से परेशान रैना को सर्जरी करानी पड़ी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने अपने ट्वीटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। खराब फार्म के कारण सुरेश रैना को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( Cricket World Cup 2019 ) के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी।

Mr Suresh Raina underwent a knee surgery where he had been facing discomfort for the last few months. The surgery has been successful and it will require him 4-6 week of rehab for recovery.



We wish him a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/osOHnFLqpB