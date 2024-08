Duleep Trophy 2024 Schedule: इस बार अलग अवतार में दिखेगा दिलीप ट्रॉफी, जानें कब से शुरू होगा टूर्नामेंट और कितनी टीमें लेंगी हिस्सा

दलीप ट्रॉफी भारत का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, जो पहले जोनल फॉर्मेट में खेला जाता था। लेकिन अजीत अगरकर की सिलेक्शन कमेटी ने जोनल सिस्टम की जगह टीम फॉर्मेट को जगह दी है। अब दलीप ट्रॉफी में चार टीमें भाग लेंगी- इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी।

दिलीप ट्रॉफी 5 सितंबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें टीम ए और टीम बी एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। दूसरे मैच में टीम सी और टीम डी एक दूसरे के खिलाफ होंगी। कुल मिलाकर छह मैच 19 सितंबर तक चलेंगे और सभी मुकाबले फर्स्ट क्लास फॉर्मेट में खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए दिलीप ट्रॉफी अच्छा ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म साबित हो सकती है। सभी मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होंगे। ये मैच अनंतपुर के रुलर डेवलपमेंट ट्रस्ट स्टेडियम में खेले जाएंगे। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई प्रतियोगिता का एक राउंड बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में करा सकता है।