14 गेंदों में अभिषेक ने ठोका अर्धशतक, 10 ओवर में टीम इंडिया ने हासिल किया 154 का लक्ष्य, बने कई रिकॉर्ड

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीता और प्लेइंग इलेवन में सूर्यकुमार यादव ने दो बदलाव किए। जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली, जबकि अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया गया। न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और पहले ही ओवर में डेवोन कॉनवे एक रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दूसरे ओवर में रचिन रविंद्र को हार्दिक पांड्या ने पवेलियन की राह दिखा दी। छठे ओवर में बुमराह गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर टिम शेफर्ट को बोल्ड कर दिया।