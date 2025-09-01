Duleep Trophy 2025: नॉर्थ ईस्ट जोन और ईस्ट जोन का सफर समाप्त, नॉर्थ जोन और सेंट्रल जोन ने दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाई

Duleep Trophy 2025: नॉर्थ जोन और सेंट्रल जोन ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विशाल बढ़त के आधार पर रविवार को दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइलन में जगह बना ली। नॉर्थ जोन ने दो विकेट पर 388 रन से आगे खेलना शुरु किया। आज यहां सुबह कप्तान अंकित कुमार और आयुष बदोनी अपनी टीम को बड़े स्कोर की ओर ले गये। इसी दौरान 444 के स्कोर पर मुख्तार हुसैन ने दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे अंकित कुमार को आउटकर पवेलियन भेज दिया।
अंकित कुमार मात्र दो रन से अपना दोहरा शतक चूक गये। उन्होंने 321 गेंदों में 19 चौके और एक छक्का लगाते हुए 198 रनों की पारी खेली। इसके बाद चौथे विकेट के रूप में निशांत सिंधु (68) रन बनाकर आउट हुये। नॉर्थ जोन ने आयुष बदोनी का दोहरा शतक बनने के बाद 146.2 ओवर में चार विकेटपर 658 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी।
नॉर्थ जोन ने ईस्ट जोन के खिलाफ 833 रनों की विशाल बढ़त के आधार पर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। आयुष बदोनी 223 गेंदों में 13 चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 204 रन बनाये। कन्हैया वधावन 23 रन बनाकर नाबाद रहे।
नॉर्थ जोन ने पहली पारी में 405 रन बनाये। वहीं दूसरी पारी चार विकेट पर 658 के स्कोर पर घोषित की। अपनी पहली पारी में 230 रन बनाये और दूसरी में वह बल्लेबाजी नहीं कर पायी। वहीं एक अन्य क्वार्टरफाइनल में 679 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्थ ईस्ट जोन की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 40 रन के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये।
कर्णजीत युमनाम (17) और तेची दोरिया 15 रन बनाकर आउट हुये। जेहु एंडरसन ने आशीष थापा के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। इसी दौरान आदित्य ठाकरे ने आशीष थापा (13) को अपना शिकार बना लिया। कप्तान रोंगसेन जॉनथन और जेहु एंडरसन ने संघर्ष किया और चौथे विकेट के लिए 90रन जोड़े।
49वें ओवर में ठाकरे ने जेहु एंडरसन (64) और इसके बाद हर्ष दुबे ने रोंगसेन जॉनथन (60) को आउटकर पवेलियन भेज दिया। 58 ओवरों के खेल के बाद छह विकेट पर 200 रन के स्कोर पर मैच ड्रा घोषित हुआ सेंट्रल जोन की ओर से हर्ष दुबे, आदित्य ठाकरे और शुभम शर्मा ने दो-दो विकेट लिये। सेंट्रल जोन ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेंट्रल जोन का सेमीफाइनल मुकाबला चार सितंबर से वेस्ट जोन से होगा।
सेंट्रल जोन ने पहली पारी में चार विकेट पर 532 रन पर पारी घोषित की थी। इसके बाद दूसरी पारी में सात विकेट पर 331 रन पर पारी घोषित की। वहीं नॉर्थ ईस्ट जोन ने पहली पारी 185 के स्कोर पर सिमट गई थी और दूसरी पारी में वह छह विकेट पर 200 रन ही बना सकी।