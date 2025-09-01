Duleep Trophy 2025: नॉर्थ ईस्ट जोन और ईस्ट जोन का सफर समाप्त, नॉर्थ जोन और सेंट्रल जोन ने दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाई

Duleep Trophy 2025: नॉर्थ जोन और सेंट्रल जोन ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विशाल बढ़त के आधार पर रविवार को दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइलन में जगह बना ली। नॉर्थ जोन ने दो विकेट पर 388 रन से आगे खेलना शुरु किया। आज यहां सुबह कप्तान अंकित कुमार और आयुष बदोनी अपनी टीम को बड़े स्कोर की ओर ले गये। इसी दौरान 444 के स्कोर पर मुख्तार हुसैन ने दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे अंकित कुमार को आउटकर पवेलियन भेज दिया।