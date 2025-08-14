Patrika LogoSwitch to English

Daleep Trophy 2025: वेस्ट जोन की टीम ने किया कोचिंग स्टाफ का ऐलान, जिस खिलाड़ी ने नहीं खेला एक भी इंटरनेशनल मैच उसे बनाया हेड कोच

पश्चिम क्षेत्र के संयोजक अभय हडप ने आज यहां जारी विज्ञप्ति में कहा, “टीम का नेतृत्व पेशेवरों के एक बेहद अनुभवी और कुशल समूह द्वारा किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित घरेलू प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार रहें।”

भारत

Siddharth Rai

Aug 14, 2025

दलीप ट्रॉफी में किरण पोवार होंगे पश्चिम क्षेत्र के कोच (Photo - IANS)

West Zone, Daleep Trophy 2025: पश्चिम क्षेत्र ने 28 अगस्त से बेंगलुरु में होने वाले दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट से पहले वेस्ट जोन ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मुंबई के पूर्व बल्लेबाज किरण पोवार को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है।

पश्चिम क्षेत्र के संयोजक अभय हडप ने आज यहां जारी विज्ञप्ति में कहा, “टीम का नेतृत्व पेशेवरों के एक बेहद अनुभवी और कुशल समूह द्वारा किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित घरेलू प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार रहें।”

उन्होंने कहा, “विशेषज्ञों की यह विविध टीम खेल विज्ञान, शारीरिक कंडीशनिंग और रणनीतिक विश्लेषण में व्यापक ज्ञान लेकर आती है। उनकी सामूहिक विशेषज्ञता से पूरे टूर्नामेंट में पश्चिम क्षेत्र की टीम को व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनका लक्ष्य जीत हासिल करना है।”

पोवार के अलावा पल्लव वोरा को सहायक कोच, डॉ जयदेव पांड्या को फिजियो, महेश पाटिल को स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच, प्रदीप सिंह चंपावत को विश्लेषक और आकाश चौधरी को मालिशिया नियुक्त किया। दत्ता मिठबावकर टीम के प्रबंधक होंगे।

Published on:

14 Aug 2025 01:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Daleep Trophy 2025: वेस्ट जोन की टीम ने किया कोचिंग स्टाफ का ऐलान, जिस खिलाड़ी ने नहीं खेला एक भी इंटरनेशनल मैच उसे बनाया हेड कोच

