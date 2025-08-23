Patrika LogoSwitch to English

Durand Cup 2025: डूरंड कप चैंपियन को मिलेगी इतने करोड़ करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि, इन टीमों पर भी होगी धन वर्षा

डूरंड कप आयोजन समिति (DCOC) ने शनिवार को होने वाले ग्रैंड फाइनल से पहले पूरे पुरस्कार वितरण की घोषणा की। इस फाइनल में गत विजेता नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी का मुकाबला कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (वीवाईबीके) में नई टीम डायमंड हार्बर एफसी से होगा।

भारत

Siddharth Rai

Aug 23, 2025

शिलांग लाजोंग एफसी ने डूरंड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया (Photo - Durand Cup )

Durand Cup 2025: इंडियन ऑयल डूरंड कप के 134वें संस्करण के विजेता रिकॉर्ड 1.21 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि जीतेंगे, जो एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के 137 साल के इतिहास में चैंपियन की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है।

इस साल की शुरुआत में, डीसीओसी ने पुरस्कार राशि में 250% की वृद्धि की घोषणा की थी - पिछले संस्करण की पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ रुपये से बढ़कर इस सीजन में टूर्नामेंट रिकॉर्ड 3 करोड़ रुपये हो गई है।

इस साल की शुरुआत में, डीसीओसी ने पुरस्कार राशि में 250% की वृद्धि की घोषणा की थी - पिछले संस्करण की पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ रुपये से बढ़कर इस सीजन में टूर्नामेंट रिकॉर्ड 3 करोड़ रुपये हो गई है।

पुरस्कार वितरण की मुख्य बातें:
· चैंपियन – 1.21 करोड़ रुपये (पूल का 40%)
· उपविजेता – 60 लाख रुपये (20%)
· हारने वाले सेमीफाइनलिस्ट – 25 लाख रुपये प्रत्येक (8.3%)
· हारने वाले क्वार्टर फाइनलिस्ट – 15 लाख रुपये प्रत्येक (5%)
· व्यक्तिगत पुरस्कार – गोल्डन बॉल (टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी), गोल्डन बूट (सर्वाधिक गोल स्कोरर) और गोल्डन ग्लव्स (सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर) विजेताओं को 3 लाख रुपये प्रत्येक, साथ ही एक बिल्कुल नई महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ एसयूवी मिलेगी।

Published on:

23 Aug 2025 10:47 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Durand Cup 2025: डूरंड कप चैंपियन को मिलेगी इतने करोड़ करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि, इन टीमों पर भी होगी धन वर्षा

