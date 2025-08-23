Durand Cup 2025: डूरंड कप चैंपियन को मिलेगी इतने करोड़ करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि, इन टीमों पर भी होगी धन वर्षा

पुरस्कार वितरण की मुख्य बातें:

· चैंपियन – 1.21 करोड़ रुपये (पूल का 40%)

· उपविजेता – 60 लाख रुपये (20%)

· हारने वाले सेमीफाइनलिस्ट – 25 लाख रुपये प्रत्येक (8.3%)

· हारने वाले क्वार्टर फाइनलिस्ट – 15 लाख रुपये प्रत्येक (5%)

· व्यक्तिगत पुरस्कार – गोल्डन बॉल (टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी), गोल्डन बूट (सर्वाधिक गोल स्कोरर) और गोल्डन ग्लव्स (सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर) विजेताओं को 3 लाख रुपये प्रत्येक, साथ ही एक बिल्कुल नई महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ एसयूवी मिलेगी।