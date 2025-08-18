Patrika LogoSwitch to English

Durand Cup 2025: रुआत्किमा के दो गोलों से डायमंड हार्बर जमशेदपुर को हराकर सेमीफाइनल में

जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए क्वार्टर फ़ाइनल मुक़ाबले में डायमंड हार्बर एफसी ने आत्मविश्वास से भरी घरेलू टीम जमशेदपुर एफसी को चकनाचूर करते हुए शानदार शुरुआती बढ़त हासिल कर ली। सिर्फ तीन मिनट में, रुआत्किमा ने एक सेट-पीस का फ़ायदा उठाया। एक लंबे थ्रो ने जेएफसी की रक्षा को हिला दिया और डिफेंडर को कोई मार्कर नहीं मिला और उन्होंने पहला गोल कर दिया।

भारत

Siddharth Rai

Aug 18, 2025

शिलॉन्ग लाजोंग एफसी ने आर्म्ड फोर्सेज फुटबॉल टीम को हराया (Photo - Durand Cup)

जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए एक शानदार क्वार्टर फाइनल में, डायमंड हार्बर एफसी ने 134वें इंडियनऑयल डूरंड कप के सबसे बड़े झटकों में से एक में जमशेदपुर एफसी को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रुआत्किमा के पहले हाफ में किए गए शानदार दो गोलों और बेहतरीन रक्षात्मक प्रदर्शन से प्रेरित होकर, बंगाल की पहली टीम ने अपने आईएसएल प्रतिद्वंद्वियों को मात दी, जिससे घरेलू टीम और उनके प्रशंसक स्तब्ध रह गए। जहां जेएफसी ने दूसरे हाफ में गेंद पर कब्जा जमाया और पूरी ताकत झोंक दी, वहीं डायमंड हार्बर के संयम, अनुशासन और जवाबी हमले ने उन्हें एक यादगार जीत दिलाई।

जेएफसी के अंतरिम मुख्य कोच स्टीवन डायस ने 4-3-3 की एक स्थापित लाइनअप उतारी और अपनी शुरुआती लाइनअप में तीन बदलाव किए। उन्होंने सुहैर वीपी, कार्तिक चौधरी और विंसी बैरेटो की जगह जापानी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी री ताचिकावा, श्रीकुट्टन वीएस और निखिल बारला को शामिल किया। जबकि डायमंड हार्बर एफसी के मुख्य कोच जोस एंटोनियो विकुना ओचांडोरेना ने अपनी शुरुआती लाइनअप में पांच बदलाव किए। उन्होंने क्लेटन दासिल्वा, सुसनाता मलिक, मेलरॉय मेलविन असीसी, गिरिक महेश खोसला और नरेश सिंह की जगह रोबिलाल मंडी, सैरुआतकिमा, मिरशाद कूट्टप्पुन्ना, सैमुअल लालमुआनपुइया और हाली चरण नारज़ारी को शामिल किया। 4-3-3 की इस फॉर्मेशन में लुका माजसेन, हाली चरण और जॉबी जस्टिन की घातक तिकड़ी आक्रमण पंक्ति में शामिल है।

जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए क्वार्टर फ़ाइनल मुक़ाबले में डायमंड हार्बर एफसी ने आत्मविश्वास से भरी घरेलू टीम जमशेदपुर एफसी को चकनाचूर करते हुए शानदार शुरुआती बढ़त हासिल कर ली। सिर्फ तीन मिनट में, रुआत्किमा ने एक सेट-पीस का फ़ायदा उठाया। एक लंबे थ्रो ने जेएफसी की रक्षा को हिला दिया और डिफेंडर को कोई मार्कर नहीं मिला और उन्होंने पहला गोल कर दिया।

डायमंड हार्बर ने गति पर अपना दबदबा बनाए रखा। लुका माजसेन और जॉबी जस्टिन की मदद से एक तेज मूव के बाद पॉल ने लंबी दूरी से एक शक्तिशाली शॉट लगाया, हालाँकि इसमें सटीकता की कमी थी और यह जमशेदपुर के गोलकीपर अमृत गोप को परेशान नहीं कर सका। जैसे-जैसे जेएफसी मिडफ़ील्ड में एकजुटता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था, मौके कम होते गए।

री के जटिल रन ने प्रफुल द्वारा चुने गए एक आकर्षक क्रॉस को घरेलू टीम को देने का मौका दिया, लेकिन उनका शॉट बिना किसी नुकसान के बार के ऊपर से निकल गया। इसके तुरंत बाद, जयेश राणे ने 25 गज की दूरी से आगे बढ़कर एक शानदार शॉट लगाया, लेकिन उनका प्रयास बाल-बाल चूक गया, जिससे जमशेदपुर की गोल के सामने की निराशा स्पष्ट हो गई।

लगभग 40वें मिनट में, रुआत्किमा ने काउंटर पर फिर से गोल किया। सैमुअल ने दाईं ओर से एक तेज़ क्रॉस लगाया, जो रुआत्किमा के रास्ते में आया, और उन्होंने उसे वॉली मारकर गोल में डाल दिया, जिससे डायमंड हार्बर की बढ़त दोगुनी हो गई और घरेलू दर्शकों का मुंह बंद हो गया।

हाफ टाइम तक, डायमंड हार्बर अजेय दिख रहा था। उनके सहज तालमेल, खासकर जॉबी जस्टिन और हाली चरण नारजारी के माध्यम से, ने लगातार खतरा पैदा किया, हालाँकि जॉबी के जोरदार शॉट ने उन्हें एक और गोल करने से रोक दिया। इस बीच, अंतरिम कोच स्टीवन डायस के नेतृत्व में जमशेदपुर, दृढ़ विश्वास और घरेलू बढ़त के बावजूद, स्तब्ध दिख रहा था, अंतिम तीसरे भाग में उनमें तेजी की कमी थी।

रुआत्किमा के पहले हाफ में दो गोल के बाद 0-2 से पिछड़ रही जमशेदपुर एफसी ने मैच दोबारा शुरू होने के बाद शानदार वापसी की और लगातार दबाव बनाया, लेकिन डायमंड हार्बर एफसी ने अपनी लय बरकरार रखी। वीपी सुहैर ने सार्थक गोलुई को गेंद दी, जिसकी फ्लोटेड डिलीवरी छह गज के क्षेत्र से गुजर गई और कोई भी गोल नहीं ले सका, जिससे मेजबान टीम ने हाफ टाइम की शुरुआत में ही अपनी मंशा ज़ाहिर कर दी।

सनन ने बाईं ओर से लगातार आक्रमण किया, बाईलाइन तक ड्राइव किया और क्रॉस पर तेज प्रहार किए, लेकिन डीएचएफसी की बैकलाइन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। निशु कुमार ने गहराई से दो बार चुनौती पेश की और अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन गेंद पूरी तरह से गोल करने के लिए मजबूर किए बिना ही बाहर चली गई। सबसे साफ मौका तब मिला जब सनन ने अंदर की ओर कट मारा और नीचे की ओर गेंद डाली; गोलकीपर मिरशाद तेजी से पैरी करने के लिए नीचे झुके, फिर सुहैर के वॉली से किए गए फॉलो-अप को रोकने के लिए उछले और एक शानदार डबल सेव किया जिससे दो गोल की बढ़त बरकरार रही।

अंत में, डायमंड हार्बर एफसी ने डूरंड कप में अब तक के सबसे शानदार नतीजों में से एक दर्ज किया, जब उसने उल्लेखनीय अनुशासन के साथ जमशेदपुर एफसी पर 2-0 की प्रसिद्ध जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। रुआत्किमा के पहले हाफ के दो गोलों और एक वीरतापूर्ण रक्षात्मक प्रयास के दम पर कमजोर टीम ने हर मोड़ पर जेएफसी की अग्रिम पंक्ति को निराश किया।

अथक लुका माजसेन, जॉबी जस्टिन और हाली चरण नारज़ारी द्वारा किए गए हर जवाबी हमले ने आईएसएल की टीम को सतर्क रखा और यह सुनिश्चित किया कि गति कभी पूरी तरह से न बदले। डूरंड कप में पदार्पण कर रही टीम के लिए, डीएचएफसी की जीत न केवल एक सामरिक जीत थी, बल्कि इरादे का भी बयान थी, क्योंकि उन्होंने जमशेदपुर में घरेलू दर्शकों को चुप करा दिया और खुद को प्रतियोगिता में वास्तविक दावेदार के रूप में घोषित किया।

Published on:

18 Aug 2025 07:35 am

