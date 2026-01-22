ICC ने BCB के T20 वर्ल्ड कप वेन्यू बदलने की अपील खारिज करते हुए दिया ये अल्टीमेटम, जानें अब आगे क्या होगा

अमीनुल ने आगे कहा कि वोटिंग के बाद उन्होंने सरकार से सलाह लेने के लिए और समय मांगा है। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी सरकार को बताने के लिए एक आखिरी मौका चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यह एक सही बात है और मुझे 24 या 48 घंटे का समय दिया, ताकि मैं उनसे दोबारा संपर्क कर सकूं। प्रस्‍ताव खारिज होने के बावजूद बीसीबी ने बातचीत का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया है। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि आईसीसी का मन अभी भी बदल सकता है।